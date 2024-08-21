Ряд поправок для защиты прав авиапассажиров рассматривают в Казахстане

Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев 21 августа 2024 года прокомментировал участившиеся задержки авиарейсов в стране. Он заявил, что готовится ряд поправок для защиты авиапассажиров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, задержки авиарейсов были, есть и будут в любой стране.

"В первую очередь это вопрос безопасности полетов. На неисправном воздушном судне ни в коем случае нельзя лететь. Первая причина задержек – техническая, далее идет по цепочке. Было введено обязательное SMS-уведомление, увеличена периодичность, то есть момент, с которого считается компенсация 3% за каждый час задержки, – это сделали с момента первого оповещения, раньше было с момента задержки", – сказал Талгат Ластаев.

Он отметил, что также рассматривается ряд поправок, чтобы права авиапассажиров были защищены.

"Но тут тонкая грань, и мы не должны давить на авиакомпании выполнять полеты на неисправных воздушных суднах. Также звучат предложения по ужесточению штрафов и ответственности, но мы должны понимать, что эти расходы войдут в стоимость полетов, потому что у них (авиакомпаний. – Прим. ред.) нет других видов доходов", – озвучил Талгат Ластаев.

Вице-министр также рассказал, что изучаются различные подходы международной практики – страхование при задержках, страхование при утере и повреждении багажа.

"То есть какие-то передовые подходы для того, чтобы пассажиру облегчить ситуации, которые случаются. Или чтобы подача жалобы была оцифрована. Есть такой проект "Air help", чтобы жалоба подавалась очень быстро в цифровом режиме. Такие меры мы сейчас предпринимаем и планомерно соблюдаем баланс между интересами авиаиндустрии и потребителей", – дополнил Талгат Ластаев.

20 августа 2024 года министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что в Казахстане рассматривают новый запрет для авиакомпаний.