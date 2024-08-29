Алкогольный фонтан снесли в Грузии

На территории прибрежного парка города Батуми демонтировали "Башню чачи", которой отводилась роль визитной карточки черноморского курортного города, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NEWSGEORGIA, 25-метровую башню в восточном стиле построили в 2012 году при президенте Михаила Саакашвили. Архитектурное сооружение разместилось в исторической части города, а на его строительство ушло 300 тыс. долларов.

Фото: newsgeorgia.ge

По задумке инициаторов строительства, один раз в неделю, в течение 15 минут чача крепостью 70 градусов подавалась в фонтан. Однако спустя некоторое время после открытия, фонтан превратился в обычную башню, где перестали работать даже часы. А все сливные колодцы забились мусором, как писали пользователи в Сети.

По данным издания, о планах снести объект стало известно в начале августа. Власти города заявили, что уход за "амортизированной и безликой" достопримечательностью не входит в числе приоритетов частной компании, которая управляет территорией.

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