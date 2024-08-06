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Кайрат Нуртас улетел в Грузию

Кайрат Нуртас улетел в Грузию, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 12:36 Фото: Instagram/kair_n
35-летний казахстанский эстрадный исполнитель Кайрат Нуртас поделился с армией поклонников кадрами отдыха в грузинском городе Батуми. Зачем певец прибыл на черноморский курорт, не известно. Свои планы Нуртас пока не раскрывает, сообщает Zakon.kz.

В кадре лауреат государственной премии "Дарын" весело проводит время с друзьями на природе и исполняет композиции на крыше высотки с музыкантом Мухаммедом Курбанали.

Не так давно артист с семьей набирался сил на берегу Алаколя после ареста на 15 суток и многочисленных выступлений.

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После отдыха Нуртас встретился с детьми и поделился с поклонниками кадрами прогулки.

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