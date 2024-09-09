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В Азии запустили круизы для кошек

Круизы для кошек запустили в Азии, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 02:20 Фото: pixabay
В Сингапуре появились первые в мире круизы для кошек. Теперь хозяева вместе со своими питомцами могут отправиться в роскошное путешествие на закате на борту шхуны, сообщает Zakon.kz.

На корабле пушистики могут понежиться в специально построенных клетках, пока их хозяева наслаждаются ужином рядом с ними на палубе.

В течение двух с половиной часов корабль, вмещающий до 15 кошачьих туристов, плывет вдоль курортного острова Сентоза, наслаждаясь видами на Сингапур и фейерверком. На этом же корабле компания проводит круизы с собаками, но животные между собой никак не пересекаются.

Собакам на борту подают обед из трех блюд, а вот кошатники забирают еду домой – привередливые котики часто склонны отказываться от еды, если она находится вне зоны их комфорта.

Компания Tall Ship Adventures, организующая круизы, утверждает, что для обеспечения безопасности на борту она консультировалась с экспертами и организациями по защите кошек. Меры предосторожности включают в себя обеспечение надежной фиксации кошек на поводке. Кроме того, животные перед поездкой должны быть вакцинированы и стерилизованы.

Ранее появилась информация, что в Дубае построят еще один небоскреб.

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