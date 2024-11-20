В США запланировали круиз для собак
Всего на борту смогут разместиться 250 питомцев, пишет People. Это будет первый в истории круиз для собак. На борту для них организуют конкурсы костюмов, парады и выставки.
Организаторы отметили, что многие люди считают собак членами своих семей, поэтому они хотят дать возможность питомцам отдохнуть вместе с хозяевами. На корабле будут доступны рестораны, спа-салон и бассейны.
Чтобы попасть в круиз, собака должна быть привита и здорова. За каждым путешественником на борту закрепят "домашнего дворецкого", чтобы судно и каюты оставались в хорошем состоянии.
Плавание состоится на лайнере Margaritaville at Sea Islander. Он был построен в 2000 году и вмещает более 2,5 тыс. пассажиров.
Лайнер Margaritaville at Sea Islander, фото: wikipedia
Исследователи из Франции и Швейцарии выяснили, что наибольший объем мозга относительно тела среди собак характерен для мелких пород.