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В США запланировали круиз для собак

Круиз, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 08:52 Фото: pixabay
В ноябре 2025 года в США отправится в плавание круиз для собак и их хозяев, сообщает Zakon.kz.

Всего на борту смогут разместиться 250 питомцев, пишет People. Это будет первый в истории круиз для собак. На борту для них организуют конкурсы костюмов, парады и выставки.

Организаторы отметили, что многие люди считают собак членами своих семей, поэтому они хотят дать возможность питомцам отдохнуть вместе с хозяевами. На корабле будут доступны рестораны, спа-салон и бассейны.

Чтобы попасть в круиз, собака должна быть привита и здорова. За каждым путешественником на борту закрепят "домашнего дворецкого", чтобы судно и каюты оставались в хорошем состоянии.

Плавание состоится на лайнере Margaritaville at Sea Islander. Он был построен в 2000 году и вмещает более 2,5 тыс. пассажиров.

Круиз, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 08:52

Лайнер Margaritaville at Sea Islander, фото: wikipedia

Исследователи из Франции и Швейцарии выяснили, что наибольший объем мозга относительно тела среди собак характерен для мелких пород.

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