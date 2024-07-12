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На поезде в Боровое: число туристов увеличилось на треть

железнодорожное поездка в Боровое, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 11:50 Фото: пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"
В летнем сезоне 2024 года пассажиропоток на курорт Боровое увеличился на 30%. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

С начала летнего сезона поездка на поезде в зону курорта Боровое стала еще более популярной среди казахстанцев и иностранных туристов.

"В живописный уголок Казахстана за июнь было перевезено 49 тыс. человек электропоездами национального перевозчика. Этот показатель на 30% выше, чем в прошлом году, когда услугами железной дороги воспользовались около 34 тысяч пассажиров".Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Для удобства пассажиров в этом году было сокращено время поездки скоростного электропоезда по маршруту Караганда – Астана – Курорт Боровое на участке №6811/6812 "Астана – Курорт Боровое" до 2,5 часа.

Электропоезд курсирует пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Кроме того, на летний период продлен маршрут скоростного электропоезда №7509/7510 "Павлодар – Астана" до Кокшетау с остановкой на станции "Курорт Боровое" (номер поезда №6805/6806). Этот поезд курсирует два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.

число туристов увеличилось на треть, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 11:50

Фото: Zakon.kz

Как отметили в пресс-службе дочерней компании КТЖ, принятые меры позволили существенно увеличить число пассажиров на Курорт Боровое.

Вместе с тем в этом году планируется перевезти по железной дороге еще 125 тыс. пассажиров в направлении Курорт Боровое.

"Также ежедневно в сторону Борового курсирует электропоезд №6829/6830 "Астана – Кокшетау". Кроме этого, со станции Астана-1 курсируют электропоезда Nº7553/7556, №6811/6812 "Караганда – Астана – Курорт Боровое", Nº7507/7508 "Астана – Кокшетау" от вокзала "Нурлы Жол".Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

К слову, стоимость билетов варьирует от 2271 до 2943 тенге. Приобрести их можно от 10 до одних суток до поездки на сайте bilet.railways.kz и в кассах АО "Пассажирские перевозки" на железнодорожных вокзалах.

Ранее Zakon.kz рассказывал о самых популярных маршрутах для туристических походов по национальному парку "Бурабай".

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