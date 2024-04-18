Легенда сборной Бразилии возвращается в спорт

Легенда сборной Бразилии намерен возобновить карьеру в 58 лет. Ромарио хочет сыграть в одной команде со своим 30-летним сыном Ромариньо, сообщает Zakon.kz.

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Чемпион мира в составе сборной Бразилии Ромарио внесен в заявку клуба "Америка" из Рио-де-Жанейро, в котором он занимает пост президента. Об этом стало известно 17 апреля из страницы ESPN FC в социальной сети Х.

"Making it clear that I'm not competing for the championship, but to play some games for the team of my heart. In addition, I am going to fulfill one more dream: to play alongside my son." ❤️



58-year-old Romário has registered himself as a player for America Football Club in Rio… pic.twitter.com/V1CzvzPybK — ESPN FC (@ESPNFC) April 17, 2024

Ромарио 58 лет. В 1988 году он взял серебро Олимпийских игр. На чемпионате мира 1994 года он был признан лучшим футболистом турнира. По итогам сезона он получил награду лучшему игроку года по версии ФИФА. Последний матч футболист провел за "Америку" в 2009 году.

"Я не борюсь за чемпионство, а хочу сыграть несколько матчей за команду своего сердца. Кроме того, хочу осуществить еще одну мечту: играть вместе со своим сыном". Ромарио

В ближайшее время он подпишет контракт на минимальную зарплату, которую в полном объеме вернет клубу в качестве пожертвования.

В ночь на 18 апреля прошли ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов между командами "Манчестер Сити" – "Реал Мадрид" и "Бавария" – "Арсенал".