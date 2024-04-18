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Легенда сборной Бразилии возвращается в спорт

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 07:22 Фото: X/Transfer News Live
Легенда сборной Бразилии намерен возобновить карьеру в 58 лет. Ромарио хочет сыграть в одной команде со своим 30-летним сыном Ромариньо, сообщает Zakon.kz.

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Чемпион мира в составе сборной Бразилии Ромарио внесен в заявку клуба "Америка" из Рио-де-Жанейро, в котором он занимает пост президента. Об этом стало известно 17 апреля из страницы ESPN FC в социальной сети Х.

Ромарио 58 лет. В 1988 году он взял серебро Олимпийских игр. На чемпионате мира 1994 года он был признан лучшим футболистом турнира. По итогам сезона он получил награду лучшему игроку года по версии ФИФА. Последний матч футболист провел за "Америку" в 2009 году.

"Я не борюсь за чемпионство, а хочу сыграть несколько матчей за команду своего сердца. Кроме того, хочу осуществить еще одну мечту: играть вместе со своим сыном".Ромарио

В ближайшее время он подпишет контракт на минимальную зарплату, которую в полном объеме вернет клубу в качестве пожертвования.

В ночь на 18 апреля прошли ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов между командами "Манчестер Сити" – "Реал Мадрид" и "Бавария" – "Арсенал".

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