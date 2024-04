Легенда сборной Бразилии возвращается в спорт

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Ромарио внесен в заявку клуба "Америка" из Рио-де-Жанейро, в котором он занимает пост президента. Об этом стало известно 17 апреля из страницы ESPN FC в социальной сети Х.

"Making it clear that I'm not competing for the championship, but to play some games for the team of my heart. In addition, I am going to fulfill one more dream: to play alongside my son." ❤️



58-year-old Romário has registered himself as a player for America Football Club in Rio… pic.twitter.com/V1CzvzPybK