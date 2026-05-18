На Мальдивах нашли тела четырех пропавших туристов

Тела четырех итальянских дайверов, пропавших у берегов Мальдив, обнаружили в подводной пещере возле острова Алимата в атолле Вааву, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Virgilio Notizie со ссылкой на МИД Италии, погибших нашли на глубине около 60 м в одном из сегментов сложной подводной системы. Поисковую операцию проводила международная команда финских спелеодайверов из организации Dan Europe.

Трагедия произошла во время организованного дайвинг-тура, в котором участвовали 20 граждан Италии. Остальные туристы уже вернулись на родину.

До этого иностранные СМИ писали, что береговая охрана Мальдив обнаружила тело инструктора и капитана судна Джанлуки Бенедетти. Позже были найдены тела еще четырех пропавших – Федерико Гуальтьери, преподавателя университета Моники Монтефальконе, ее дочери Джорджии Соммакаль и исследовательницы Мюриэль Одденино.

Представитель правительства Мальдив Мохамед Хуссейн Шариф сообщил, что вход в пещеру находится на глубине 47 м. Следователи намерены выяснить, почему группа опустилась ниже допустимого уровня, а также проверить техническое состояние оборудования, использовавшегося во время погружения.

В Dan Europe отметили, что операция по подъему тел остается технически сложной и эмоционально тяжелой. По словам представителей властей Мальдив, попытки эвакуации тел будут предприняты 19 и 20 мая.

