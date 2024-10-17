В Индии законодательно запретят плевать в еду

Правительство штата Уттар-Прадеш введет строгие законы, которые официально запретят мочиться и плевать в еду клиентам кафе и ресторанов, сообщает Zakon.kz.

По данным India Today, подобные случаи происходили настолько часто, что власти штата вынуждены законодательно запретить глумиться над едой. Таким образом, правительство штата Уттар-Прадеш под руководством Йоги Адитьянатха намерено ввести два новых постановления, направленных:

на борьбу с антисанитарными нормами в сфере питания;

усиление защиты прав потребителей.

Фото: pixabay

"Потребители получат прозрачность в вопросах приготовления и обработки продуктов питания", – говорится в публикации.

Фото: pixabay

Сообщается, что тех, кто будет уличен в фальсификации пищевых продуктов, включая плевки или другие антисанитарные действия, ждут строгие наказания.

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