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Законодательство РК

В Индии законодательно запретят плевать в еду

Индия, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 07:22 Фото: pixabay
Правительство штата Уттар-Прадеш введет строгие законы, которые официально запретят мочиться и плевать в еду клиентам кафе и ресторанов, сообщает Zakon.kz.

По данным India Today, подобные случаи происходили настолько часто, что власти штата вынуждены законодательно запретить глумиться над едой. Таким образом, правительство штата Уттар-Прадеш под руководством Йоги Адитьянатха намерено ввести два новых постановления, направленных:

  • на борьбу с антисанитарными нормами в сфере питания;
  • усиление защиты прав потребителей.
Индия, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 07:22

Фото: pixabay

"Потребители получат прозрачность в вопросах приготовления и обработки продуктов питания", – говорится в публикации.
Индия, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 07:22

Фото: pixabay

Сообщается, что тех, кто будет уличен в фальсификации пищевых продуктов, включая плевки или другие антисанитарные действия, ждут строгие наказания.

А между тем в Индии начинается новый сезон свадеб, расходы на которые варьируются от скромных до заоблачных.

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