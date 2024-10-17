В Индии законодательно запретят плевать в еду
Фото: pixabay
Правительство штата Уттар-Прадеш введет строгие законы, которые официально запретят мочиться и плевать в еду клиентам кафе и ресторанов, сообщает Zakon.kz.
По данным India Today, подобные случаи происходили настолько часто, что власти штата вынуждены законодательно запретить глумиться над едой. Таким образом, правительство штата Уттар-Прадеш под руководством Йоги Адитьянатха намерено ввести два новых постановления, направленных:
- на борьбу с антисанитарными нормами в сфере питания;
- усиление защиты прав потребителей.
Фото: pixabay
"Потребители получат прозрачность в вопросах приготовления и обработки продуктов питания", – говорится в публикации.
Фото: pixabay
Сообщается, что тех, кто будет уличен в фальсификации пищевых продуктов, включая плевки или другие антисанитарные действия, ждут строгие наказания.
А между тем в Индии начинается новый сезон свадеб, расходы на которые варьируются от скромных до заоблачных.
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