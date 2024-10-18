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Упрощенный шенген для казахстанцев: ЕС подтвердил готовность к переговорам

Упрощенное получение шенгенской визы для казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 13:22 Фото: wikimedia
На этой неделе представители Европейского союза и Казахстана провели 21-ю встречу, во время которой обе стороны подтвердили свою приверженность углублению сотрудничества и достижению соглашения об упрощении визового режима, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Schengen.News, ЕС и Казахстан подтвердили, что они открыты для продолжения подготовки переговоров по Соглашению об упрощении визового режима, а также Соглашению о реадмиссии, сообщает. Такое заявление свидетельствует о том, что обе стороны готовы работать вместе и вскоре достичь соглашения по данному вопросу, что облегчит поездки граждан Казахстана в страны блока.

ЕС и Казахстан начали переговоры об упрощении визового режима в июне этого года. Специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан подтвердил в июне 2024 года, что блок и Казахстан официально начали переговоры об упрощении визовых процедур для граждан страны.

Но прежде чем говорить о каком-либо содействии и рассматривать какое-либо решение, необходимо провести подготовку переговоров.

В ходе переговоров с ЕС по данному вопросу Казахстан стремится достичь соглашения, которое позволит его гражданам подавать заявления на получение шенгенских виз по упрощенным и более благоприятным правилам. 

По данным Шенгенского статистического портала, в 2023 году граждане Казахстана подали в общей сложности 159 072 заявления на получение шенгенской визы, заняв 20-е место среди стран, подавших наибольшее количество заявлений.

Из общего числа заявителей 143 970 получили визу, а 14 285 получили отказ.

В мае 2024 года стало известно о подорожании Шенгенской визы.

Ирина Капитанова
Евросоюз Казахстан 2024 год Визы
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