Упрощение шенгенских виз для казахстанцев: на какой стадии находятся переговоры

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Жанболат Усенов 9 ноября 2026 года рассказал, на какой стадии находятся переговоры с Европейским союзом (ЕС) об упрощении визового режима и каких изменений добивается Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, на каком этапе находятся переговоры Казахстана с Евросоюзом об упрощении шенгенского визового режима, возможно ли подписание соответствующего соглашения до конца текущего года и какие вопросы остаются несогласованными между сторонами, в том числе касающиеся стоимости виз, сроков рассмотрения заявлений и условий их оформления.

"Детали переговорного процесса я, разумеется, раскрывать не буду. Переговоры находятся на продвинутой стадии и продолжаются. Мы благодарны нашим европейским партнерам за понимание, которое находим по многим вопросам. Надеюсь, что в разумные сроки мы получим положительный результат", – заявил Жанболат Усенов.

Также журналисты уточнили, сохраняются ли в повестке переговоров вопросы снижения размера визового сбора для граждан Казахстана и частичного возврата уплаченной суммы в случае мотивированного отказа в выдаче визы.

"Детали переговорного процесса я раскрывать не могу. Но вопросы, которые вы поднимаете, мы проговариваем буквально с каждой страной, с которой у нас действуют визовые отношения и куда казахстанцы пока не могут ездить без виз. Наша главная цель в переговорах с любой страной – обеспечить безвизовый режим для граждан Казахстана. Промежуточные цели – это, конечно, снижение визовых сборов, продление сроков действия виз, сокращение количества необходимых документов и так далее. Все эти вопросы мы обсуждаем в ходе переговоров с каждой страной", – сказал официальный представитель МИД РК.

5 октября 2026 года стало известно, что обновлены правила учета казахстанцев за рубежом.