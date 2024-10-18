От радужного водопада до пузырей на скалах: пять видеодоказательств того, что Казахстан прекрасен

Один из лучших отечественных тревел-блогеров и видеографов Дастан Мұхамедрахымов назвал пять лучших локаций Казахстана. Zakon.kz продемонстрирует микс-красоту нашей природы от суровых снежных гор до усыпанных цветами полей.

26-летний Дастан Мұхамедрахымов родился в одной из самых живописных местностей нашей страны – в Тарбагатайском районе Восточного Казахстана. Сейчас он живет и строит карьеру в Астане.

Фото: из личного архива Дастана Мұхамедрахымова

"По образованию я учитель казахского языка и литературы. Два года поработал по профессии в школе. Параллельно в лицее вел маркетинг в социальных сетях, оказалось, что это очень заманчиво. И видео стали для меня не только увлекательным хобби, а любимым поприщем. Так я оставил преподавание, стал тревел-блогером и видеографом". Дастан Мұхамедрахымов

Сначала автор снимал Астану с высоты птичьего полета. У его работ появилось большое количество поклонников, которые утверждали, что иными глазами увидели красоты столицы. Пользователи просили не останавливаться на этом.

"Мне нравилось показывать огни ночной столицы. Когда снимаешь с высоты, видишь мир необъятным. Складывается впечатление, что ты находишься в полете и смотришь все птичьим взором. Зрители были солидарны со мной. Они просили снимать и другие виды нашей страны. Заодно мне стали поступать разного рода предложения в этом направлении. Поэтому все сложилось само собой". Дастан Мұхамедрахымов

Парень убедился: чтобы этим заниматься, нужно иметь творческое мышление, креативный подход, быть готовым к нагрузкам и даже риску, но самое главное – не лениться.

"Когда снимаешь с дрона, нужно уметь разглядывать красоту, ловить нужные моменты и знать, какой кадр тебе нужен и как его получить. Допустим, выбираясь на природу, я обязательно снимаю видео во время рассвета и заката. Для этого нужно вставать в 4-5 часов утра. Преодолевать долгий путь. А ведь самые красивые места Казахстана хорошо спрятаны от человеческих глаз. Как правило, туда нет дороги. На машине бездорожье все равно не преодолеть, приходится добираться на лошади или пешком. За красивым кадром обязательно кроется история, а сама работа требует серьезного подхода и трудолюбия". Дастан Мұхамедрахымов

По мнению Дастана Мұхамедрахымова, в Казахстане красивых мест не счесть. Но особенно впечатляющие виды: село Катон-Карагай в ВКО, урочище Бозжыра в Мангистау, а также пик Хан-Тенгри в селе Нарынкол Алматинской области.

"Для меня это три самые неотразимые локации в стране, откуда я привез невероятные кадры. Чаще маршруты, где снимать, я составляю по сезону. Например, весной очень красиво в Шымкенте, а летом там все высыхает, становится желтым. А вот Алматы летом играет яркими разноцветными красками. До конца лета виды Катон-Карагай производят неизгладимое впечатление. Но если вам нужен цветочный Катон-Карагай, то лучше устраивать съемки в начале лета". Дастан Мұхамедрахымов

Житель Астаны признается, что красоты нашей природы не только кружат голову, а учат его позитивно мыслить, больше ценить окружающее и радоваться жизни. Но еще большее удовольствие он получает от того, что доносит до людских сердец эту неописуемую словами красоту.

Благодаря видео Дастана Мұхамедрахымова в стране развивается туризм. Просмотры на пяти его работах уже перевалили за 20 млн. Есть ролик, который вовсе лицезрели 100 млн раз, и доля аудитории – лишь 5% казахстанцы, а остальные – зрители из других стран.