Туристов предупредили о мощном урагане на Багамах

Правительство Багамских островов предупредило местных жителей и туристов об урагане в связи с тропическим штормом "Оскар", который сформировался к востоку от островов Теркс и Кайкос, сообщает Zakon.kz.

Об этом изначально узнали сотрудники Национального центра США по наблюдению за ураганами.

Ураган Оскар расположен примерно в 265 км к юго-востоку от Багамских островов и к востоку от города Камагуэй на Кубе.

В последнем предупреждении говорится, что возможны локальные сильные дожди на островах Теркс и Кайкос, а также на юго-востоке Багамских островов, которые, как ожидается, распространятся на восточную часть Кубы.

Ранее сообщалось, что на Мадейре турист застрял в море и был спасен военным дроном.

