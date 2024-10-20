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Туристов предупредили о мощном урагане на Багамах

Туристов предупредили о мощном урагане на Багамах , фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 08:56 Фото: pixabay
Правительство Багамских островов предупредило местных жителей и туристов об урагане в связи с тропическим штормом "Оскар", который сформировался к востоку от островов Теркс и Кайкос, сообщает Zakon.kz.

Об этом изначально узнали сотрудники Национального центра США по наблюдению за ураганами.

Ураган Оскар расположен примерно в 265 км к юго-востоку от Багамских островов и к востоку от города Камагуэй на Кубе.

В последнем предупреждении говорится, что возможны локальные сильные дожди на островах Теркс и Кайкос, а также на юго-востоке Багамских островов, которые, как ожидается, распространятся на восточную часть Кубы.

Ранее сообщалось, что на Мадейре турист застрял в море и был спасен военным дроном.

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