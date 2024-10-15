На Мадейре турист застрял в море и был спасен военным дроном
Местное издание Portugal Resident пишет, что о пропаже 42-летнего путешественника сообщила его жена 12 октября, когда уже стемнело, а ее супруг не вернулся после купания на пляже Сейшал.
Тогда местные власти начали поиски с помощью военных и пожарных. Операция осложнялась тем, что волны в некоторых местах достигали трех метров в высоту.
Фото: Х/amn_portugal
Обнаружить мужчину удалось военному дрону, который идентифицировал его с помощью инфракрасной камеры и передал координаты спасателям.
Фото: Х/amn_portugal
В итоге туриста сняли с камня на вертолете и доставили в больницу. По данным издания, горе-путешественник провел в море 15 часов.
Днями ранее тело пропавшей в Индонезии туристки нашли в желудке акулы.