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Туризм

Туристов в Таиланде предупредили о смертельно опасном шторме

Таиланд, погода, природа, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 03:59 Фото: pexels
На Таиланд обрушился мощный тропический шторм: есть риск наводнений и оползней. Туристы на острове Пхукет заперлись в отелях и сидят там без электричества, сообщает Zakon.kz.

По информации Life, сильнейший ветер на Пхукете сносит крыши с вилл и разрушает остановки, вырывает с корнями деревья и уносит рекламные щиты.

Пляжи, рестораны и кафе закрыты. Все попрятались по отелям, света нет и неизвестно, когда электроснабжение восстановят. Метеорологи предупреждают о возможных наводнениях и оползнях, что усугубляет ситуацию.

Сам эпицентр шторма "Випха" находится в районе Гонконга (Китай), где скорость ветра достигает 140 километров в час. Местные жители испытывают некоторые трудности: людей буквально сбивает с ног, а более 20 человек травмировались. Многие вынуждены укрываться в бомбоубежищах.

Метеорологическая служба региона присвоила этому явлению высший уровень опасности, призывая жителей соблюдать меры предосторожности и избегать пребывания на улице до улучшения погодных условий.

Ранее стало известно, что в одном из популярных турнаправлений активизировалась оспа обезьян.

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Аксинья Титова
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