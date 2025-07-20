Туристов в Таиланде предупредили о смертельно опасном шторме
По информации Life, сильнейший ветер на Пхукете сносит крыши с вилл и разрушает остановки, вырывает с корнями деревья и уносит рекламные щиты.
Пляжи, рестораны и кафе закрыты. Все попрятались по отелям, света нет и неизвестно, когда электроснабжение восстановят. Метеорологи предупреждают о возможных наводнениях и оползнях, что усугубляет ситуацию.
Сам эпицентр шторма "Випха" находится в районе Гонконга (Китай), где скорость ветра достигает 140 километров в час. Местные жители испытывают некоторые трудности: людей буквально сбивает с ног, а более 20 человек травмировались. Многие вынуждены укрываться в бомбоубежищах.
Метеорологическая служба региона присвоила этому явлению высший уровень опасности, призывая жителей соблюдать меры предосторожности и избегать пребывания на улице до улучшения погодных условий.
Ранее стало известно, что в одном из популярных турнаправлений активизировалась оспа обезьян.