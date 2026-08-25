Мальдивы введут в октябре новый туристический налог

Парламент Мальдив принял законопроект, по которому иностранных туроператоров, турагентства и онлайн-системы бронирования обяжут регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на Atoll Times , иностранные туроператоры, турагентства и офшорные платформы бронирования должны регистрироваться в налоговой службе Мальдив (MIRA) и платить туристический налог TGST со сделок по продаже мальдивских услуг.

Все эти требования вступят в силу в октябре.

Ожидается, что новый налог будет приносить государству около 1,6 млрд мальдивских рупий в год (103,5 млн долларов).

Это вводит принцип "страны назначения" для турбизнеса, который физически не присутствует на Мальдивах. По этому правилу, налог взимается с услуг, оказываемых на Мальдивах, вне зависимости от географического положения продавца и покупателя.

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