Как на Марсе – и это не Чарын: фотограф показал завораживающие горы в Алматинской области

Фотограф Дмитрий Доценко опубликовал завораживающие фотографии горы Долантау, сообщает Zakon.kz.

Фотографии Доценко опубликовал в своем Instagram.

"Есть места, которые способны удивить даже пейзажного фотографа. И тигровые горы как раз одно из них", – написал автор.

Как отмечает Дмитрий Доценко, полосы на склонах – это слои горных пород возрастом около 60–70 миллионов лет. Каждый цвет отражает отдельный этап геологической истории региона.

Фотограф рассказал, что провел на локации около трех часов, снимая с разных точек и ожидая наиболее удачного освещения. Особенно его впечатлили моменты, когда солнце находилось низко над горизонтом за облаками – в это время красные и оранжевые оттенки становятся особенно насыщенными.

По словам Дмитрия Доценко, в это место хочется возвращаться снова – в разное время года, на рассвете и закате, чтобы увидеть, как меняется облик этих необычных гор.

Ранее фотограф показал птенца одной из самых величественных птиц страны.