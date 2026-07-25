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События

Как на Марсе – и это не Чарын: фотограф показал завораживающие горы в Алматинской области

горы Долантау, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 12:17 Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф Дмитрий Доценко опубликовал завораживающие фотографии горы Долантау, сообщает Zakon.kz.

Фотографии Доценко опубликовал в своем Instagram.

"Есть места, которые способны удивить даже пейзажного фотографа. И тигровые горы как раз одно из них", – написал автор.

Как отмечает Дмитрий Доценко, полосы на склонах – это слои горных пород возрастом около 60–70 миллионов лет. Каждый цвет отражает отдельный этап геологической истории региона.

Фотограф рассказал, что провел на локации около трех часов, снимая с разных точек и ожидая наиболее удачного освещения. Особенно его впечатлили моменты, когда солнце находилось низко над горизонтом за облаками – в это время красные и оранжевые оттенки становятся особенно насыщенными.

По словам Дмитрия Доценко, в это место хочется возвращаться снова – в разное время года, на рассвете и закате, чтобы увидеть, как меняется облик этих необычных гор.

Ранее фотограф показал птенца одной из самых величественных птиц страны.

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