Казахстанский видеограф показал топ-7 лучших зимних мест в стране

26-летний видеограф Дастан Мұхамедрахымов из Астаны продолжает открывать живописные уголки Казахстана. В своих видеороликах он демонстрирует самые лучшие и красивые места страны, показывая их как казахстанцам, так и туристам, сообщает Zakon.kz.

На этот раз один из популярных отечественных тревел-блогеров опубликовал "Топ-7 лучших зимних мест в Казахстане". Среди них он отметил следующие локации: дорога на реку Есиль, река Есиль, ледник Богдановича, Бурабай, две локации в Восточном Казахстане, город Риддер, озеро Кольсай.

По словам Дастана Мұхамедрахымова, эти кадры были сняты в прошлом году, но все видео являются реальными, без использования спецэффектов.

"Мы решили снять этот видеоролик в преддверии зимних дней, потому что от иностранных туристов в Сети поступает много вопросов о зимнем Казахстане. Поэтому мы сделали именно такой рилс". Дастан Мұхамедрахымов

Ранее Zakon.kz собрал пять лучших локаций Казахстана, снятых молодым видеографом.