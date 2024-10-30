Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На какие приоритетные направления будут расходовать бюджетные средства в 2025 году

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 11:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Приоритеты бюджетных расходов в 2025 году озвучил министр финансов Мади Такиев, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Мади Такиев на пленарном заседании Мажилиса 30 октября, поступления в бюджет в 2025 году составят 21,7 трлн тенге. Дефицит в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП. Расходы бюджета составят 25,8 трлн тенге.

"В ходе обсуждения законопроекта внесен ряд поправок, направленных на повышение качества жизни населения и развитие регионов. Дополнительно предусмотрены расходы на обеспечение чистой питьевой водой, развитие системы тепло-, электроэнергетики, транспортной инфраструктуры, развитие регионов, а также реализацию проекта "Ауыл – ел бесігі", – сказал Мади Такиев.

Также предусмотрены расходы на повышение заработной платы работникам творческих коллективов, оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП, проведение антикоррупционной экспертизы.

С учетом поправок основные направления расходов сложились следующим образом. На социальную сферу в 2025 году планируется направить 9,8 трлн тенге. Доля в общем объеме расходов в 2025 году составит 38%. 

В этой сфере приоритетом остаются социальное обеспечение и оказание социальной помощи гражданам страны.

 Расходы на соцвыплаты составят 6 трлн тенге с учетом индексации социальных выплат и увеличением количества получателей выплат.

Расходы на развитие образования превысят 1 трлн тенге. Также увеличатся расходы на систему здравоохранения до 2,4 трлн тенге. В целом объем расходов на ГОБМП в 2025 году планируется в сумме 1,6 трлн тенге. На ОСМС предусмотрено 675 млрд тенге, из них на оплату взносов государства 668 млрд тенге (11,7 млн человек).

Кроме того, расходы республиканского бюджета на развитие туризма и спорта в 2025 году запланированы в объеме 141 млрд тенге, на культуру и информацию – 165 млрд тенге. На развитие регионов будет выделено 7,5 трлн тенге. На поддержку развития реального сектора экономики предусмотрено 2,1 трлн тенге. Помимо этого расходы силовых структур на 2025 год планируются в объеме 2,7 трлн тенге.

Ранее сообщалось, что доходы республиканского бюджета в 2025 году, по прогнозам, составят 15,6 трлн тенге, или на уровне 10,4% к ВВП.

Читайте также

Некуда сбывать: овечью шерсть тоннами сжигают в Карагандинской области
Некуда сбывать: овечью шерсть тоннами сжигают в Карагандинской области
Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, рабочие, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей
Сколько средств выделят на модернизацию ЖКХ до 2030 года, рассказал Бектенов
Ботанический сад в Алматы временно закрывается
Ботанический сад в Алматы временно закрывается
Бауыржан Муканов
Мажилис Парламента РК Мади Такиев 2024 год Бюджет
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
рука и деньги
Как сохранить свои деньги на депозите – советы экономистов
детей экстренно вывозят из российского пансионата
Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: