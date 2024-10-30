На какие приоритетные направления будут расходовать бюджетные средства в 2025 году

Приоритеты бюджетных расходов в 2025 году озвучил министр финансов Мади Такиев, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Мади Такиев на пленарном заседании Мажилиса 30 октября, поступления в бюджет в 2025 году составят 21,7 трлн тенге. Дефицит в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП. Расходы бюджета составят 25,8 трлн тенге.

"В ходе обсуждения законопроекта внесен ряд поправок, направленных на повышение качества жизни населения и развитие регионов. Дополнительно предусмотрены расходы на обеспечение чистой питьевой водой, развитие системы тепло-, электроэнергетики, транспортной инфраструктуры, развитие регионов, а также реализацию проекта "Ауыл – ел бесігі", – сказал Мади Такиев.

Также предусмотрены расходы на повышение заработной платы работникам творческих коллективов, оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП, проведение антикоррупционной экспертизы.

С учетом поправок основные направления расходов сложились следующим образом. На социальную сферу в 2025 году планируется направить 9,8 трлн тенге. Доля в общем объеме расходов в 2025 году составит 38%.

В этой сфере приоритетом остаются социальное обеспечение и оказание социальной помощи гражданам страны.

Расходы на соцвыплаты составят 6 трлн тенге с учетом индексации социальных выплат и увеличением количества получателей выплат.

Расходы на развитие образования превысят 1 трлн тенге. Также увеличатся расходы на систему здравоохранения до 2,4 трлн тенге. В целом объем расходов на ГОБМП в 2025 году планируется в сумме 1,6 трлн тенге. На ОСМС предусмотрено 675 млрд тенге, из них на оплату взносов государства 668 млрд тенге (11,7 млн человек).

Кроме того, расходы республиканского бюджета на развитие туризма и спорта в 2025 году запланированы в объеме 141 млрд тенге, на культуру и информацию – 165 млрд тенге. На развитие регионов будет выделено 7,5 трлн тенге. На поддержку развития реального сектора экономики предусмотрено 2,1 трлн тенге. Помимо этого расходы силовых структур на 2025 год планируются в объеме 2,7 трлн тенге.

Ранее сообщалось, что доходы республиканского бюджета в 2025 году, по прогнозам, составят 15,6 трлн тенге, или на уровне 10,4% к ВВП.