Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Рекорд с помощью салата оливье намерены установить узбекские повара

Еда, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 08:38 Фото: pixabay
24 декабря в парке Tashkent City местные повара готовы побить новый рекорд в приготовлении огромного количества известного салата, сообщает Zakon.kz.

В преддверии Нового года в Ташкенте решили не мелочиться и приготовить "Мега-оливье" весом целых три тонны, передает местный Instagram-аккаунт "Vaib.uz". Для создания очередного кулинарного шедевра выбор пал на любимый многими салат.

"Более 30 человек, включая профессиональных поваров и организаторов, будут шинковать, резать и смешивать горы ингредиентов, чтобы установить новый рекорд", – говорится в публикации.

Но есть нюанс. Администрация парка уверяет, что "во избежание непредвиденных обстоятельств" салат не будут раздавать бесплатно. Вместо этого предусмотрена продажа.

"Хотите кусочек рекорда? Платите", – решили организаторы мероприятия.

Властям солнечного города остается только надеяться, что мероприятие не превратится в "мега-очередь" за порцией легендарного салата. Местные жители неоднозначно восприняли намерения поваров. В комментариях к публикации им припомнили неприятную ситуацию с приготовлением плова в прошлом году. С их слов, плов тазиками и ведрами забирали на крутых машинах. Поэтому они уверены, что и этот рекордный оливье также достанется только состоятельным жителям Ташкента:

  • "Опять? Забыли про бесплатный плов? Стыдно было, что люди так ведут себя. Очередной цирк!!!"
  • "Готовимся к новому позору";
  • "Одна еда на уме".
Ташкент, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 08:38

Фото: Instagram/vaib.uz

Скептически отнесли к рекорду с оливье и хейтеры. По их мнению, во время приготовления такого количества еды не всегда соблюдаются санитарные нормы.

"В следующем году наверное дойдут до мега-холодца или гигантских голубцов?" – ехидно отшутились они в комментариях.

Кстати, конкурент оливье – популярный новогодний салат селедка под шубой оказывается может привести к развитию атеросклероза. Об этом рассказала врач-эндокринолог из Подмосковья Мария Калошина.

Читайте также

Авиакомпания
Авиакомпания-лоукостер выпустила токсичную пародию на итоги года
Алия Абди
Узбекистан 2024 год Гастротуризм Рекорды Ташкент Еда
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг
Жители Астаны обменяли криптовалюту на семь миллиардов тенге и получили срок
Тенге, деньги, Казахстан
Новые поправки в законодательство о гарантировании депозитов: что ждет казахстанских вкладчиков
Председатель правления АО &quot;Казпочта&quot; Асель Жанасова
Глава "Казпочты" назвала свою зарплату
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: