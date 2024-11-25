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Миллионы туристов в Великобритании могут обязать платить туристический сбор

Миллионы туристов в Великобритании могут обязать платить туристический сбор, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 06:45 Фото: pixabay
Миллионы туристов в Великобритании могут столкнуться с необходимостью платить местный туристический сбор, поскольку испытывающие нехватку средств местные органы власти пытаются собрать средства на финансирование услуг, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, политики и активисты надеются, что "туристический налог" позволит собрать деньги на финансирование услуг в районах, пострадавших от большого количества посетителей.

Почти половина местных советов Шотландии рассматривают возможность введения обязательного сбора за ночевки, известного как туристический налог, чтобы помочь справиться с наплывом туристов, который переполнил такие места, как остров Скай, камни Калланиш на Льюисе и неолитические памятники Оркнейских островов.

Совет Хайленда, где находятся некоторые из наиболее уязвимых точек, такие как сказочные бассейны на острове Скай и виадук Гленфиннан, начал консультироваться с местными предприятиями и жителями по поводу 5%-ного сбора на все ночевки, который может вступить в силу в конце 2026 года.

Министры в Кардиффе говорят, что это позволит привлечь дополнительные средства для инвестирования в туризм и удобства, особенно в районах, наиболее популярных у туристов, таких как Гвинед на севере, Пембрукшир на юго-западе и Кардифф.

Эдинбург должен стать первым местом в Великобритании, где в июле 2026 года вступит в силу обязательный налог.

Ранее сообщалось, что с декабря 2024 по 2027 год Букингемский дворец приостановит приемы гостей из-за реконструкции здания.

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