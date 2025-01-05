Туристы не могут попасть в Великобританию и Германию из-за сильного снегопада

5 января сильный снегопад нарушил работу аэропортов Европы. Непогода повлияла на авиасообщение в Великобритании и Германии, сообщает Zakon.kz.

В аэропортах по всей Великобритании закрыли взлетно-посадочные полосы. По данным Метеобюро Великобритании, 5 января большую часть Северной Ирландии, Шотландии, а также центральной и северной Англии запорошило снегом и льдом. Это при том, что в Уэльс обещают дожди.

Тем временем в Германии снег, гололед и плохая видимость вынудили отменить десятки рейсов в аэропорту Франкфурта, крупнейшем в Германии. Всего в аэропорту отменили 120 из примерно 1090 рейсов. Сейчас в аэропорту Мюнхена открыта только одна взлетно-посадочная полоса.

После ночного снегопада метеорологическая служба Германии посоветовала людям избегать ненужных поездок. Тысячи британцев остались без электричества из-за сильного снегопада.

