#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
526.11
542.31
4.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
526.11
542.31
4.76
Общество

Рекордное количество паспортов выпустили в Казахстане в 2024 году

Казахстанский паспорт, виза, визы, печати в паспорте, egov, егов, ЦОН, получение паспорта, документы , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 09:20 Фото: Zakon.kz
В 2024 году изготовлено 1 488 308 паспортов граждан Республики Казахстан – это рекордное количество за 30 лет, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД от 6 января 2025 года, одной из причин тому стал сниженный вдвое тариф на оформление паспортов для детей.

"Самому младшему гражданину, получившему бирюзовый паспорт Республики Казахстан, было всего 10 дней, а самому возрастному – 109 лет", – отметили в ведомстве.

Кроме того, в порядке реадмиссии полиция вернула на родину 70 казахстанцев, оказавшихся за границей без документов.

Также в 2024 году выявлено 3 786 работодателей, незаконно использующих труд иностранных рабочих.


"Кроме того, в рамках реализации послания президента, 41 иностранному IT-специалисту был выдан вид на жительство по упрощенной процедуре", – отметили в МВД.

31 декабря Zakon.kz опубликовал информацию от МВД касательно выдачи ИИН иностранцам. За 2024 год было оформлено ИИН иностранцами – 435 408 (из них гражданами России – 233 013, Узбекистана – 121 719, КНР – 25 654, Таджикистана – 13 846, Кыргызстана – 9 308).

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Высокопоставленного чиновника посадили в Шымкенте за крупную аферу с бюджетными деньгами
Общество
09:05, Сегодня
Высокопоставленного чиновника посадили в Шымкенте за крупную аферу с бюджетными деньгами
Казахстанцам разрешат выкупать арендное жилье
Общество
02:10, 06 января 2025
Казахстанцам разрешат выкупать арендное жилье
Четыре автобусных маршрута временно изменят схемы движения в Астане
Общество
18:49, 05 января 2025
Четыре автобусных маршрута временно изменят схемы движения в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: