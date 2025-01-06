Рекордное количество паспортов выпустили в Казахстане в 2024 году

В 2024 году изготовлено 1 488 308 паспортов граждан Республики Казахстан – это рекордное количество за 30 лет, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД от 6 января 2025 года, одной из причин тому стал сниженный вдвое тариф на оформление паспортов для детей.

"Самому младшему гражданину, получившему бирюзовый паспорт Республики Казахстан, было всего 10 дней, а самому возрастному – 109 лет", – отметили в ведомстве.

Кроме того, в порядке реадмиссии полиция вернула на родину 70 казахстанцев, оказавшихся за границей без документов.

Также в 2024 году выявлено 3 786 работодателей, незаконно использующих труд иностранных рабочих.





"Кроме того, в рамках реализации послания президента, 41 иностранному IT-специалисту был выдан вид на жительство по упрощенной процедуре", – отметили в МВД.

31 декабря Zakon.kz опубликовал информацию от МВД касательно выдачи ИИН иностранцам. За 2024 год было оформлено ИИН иностранцами – 435 408 (из них гражданами России – 233 013, Узбекистана – 121 719, КНР – 25 654, Таджикистана – 13 846, Кыргызстана – 9 308).