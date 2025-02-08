Олень-альбинос стал звездой соцсетей

Видео с редким оленем-альбиносом завирусилось в Сети, сообщает Zakon.kz.

На днях его заметили на обочине дороги в Северной Каролине. Восторженные комментаторы сразу обратили внимание, что увидеть такого зверя – большая удача. Оказывается, необычный окрас получает только одна особь из 30 тыс. И причина кроется в генетическом заболевании. У альбиносов в организме отсутствует пигмент меланин, который отвечает за окрас.

После этого видео появилось много американцев, желающих отправиться в Северную Каролину, чтобы увидеть это редкое животное.

Днями ранее у берегов израильского города Хадера акула напала на рыбака. Тот не растерялся и дал бой хищнику, использовав гарпун в качестве копья.