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Туризм

Олень-альбинос стал звездой соцсетей

Животные, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 08:02 Фото: mercurynews
Видео с редким оленем-альбиносом завирусилось в Сети, сообщает Zakon.kz.

На днях его заметили на обочине дороги в Северной Каролине. Восторженные комментаторы сразу обратили внимание, что увидеть такого зверя – большая удача. Оказывается, необычный окрас получает только одна особь из 30 тыс. И причина кроется в генетическом заболевании. У альбиносов в организме отсутствует пигмент меланин, который отвечает за окрас.

@carolynnrs Shared a magical moment with this pretty girl on my way home from work ❤️ #albinodeer ♬ Winter Melody – Jacob's Piano

После этого видео появилось много американцев, желающих отправиться в Северную Каролину, чтобы увидеть это редкое животное.

Днями ранее у берегов израильского города Хадера акула напала на рыбака. Тот не растерялся и дал бой хищнику, использовав гарпун в качестве копья.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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