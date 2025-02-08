Олень-альбинос стал звездой соцсетей
Фото: mercurynews
Видео с редким оленем-альбиносом завирусилось в Сети, сообщает Zakon.kz.
На днях его заметили на обочине дороги в Северной Каролине. Восторженные комментаторы сразу обратили внимание, что увидеть такого зверя – большая удача. Оказывается, необычный окрас получает только одна особь из 30 тыс. И причина кроется в генетическом заболевании. У альбиносов в организме отсутствует пигмент меланин, который отвечает за окрас.
@carolynnrs Shared a magical moment with this pretty girl on my way home from work ❤️ #albinodeer ♬ Winter Melody – Jacob's Piano
После этого видео появилось много американцев, желающих отправиться в Северную Каролину, чтобы увидеть это редкое животное.
Днями ранее у берегов израильского города Хадера акула напала на рыбака. Тот не растерялся и дал бой хищнику, использовав гарпун в качестве копья.
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