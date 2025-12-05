Неуловимый обитатель степи впервые попал в фотоловушку в "Алтын-Эмел"

Отдел научной информации и мониторинга национального парка "Алтын-Эмел" установил фотоловушки, в которые попал интересный обитатель казахстанской степи. На территории парка впервые удалось четко заснять барсука (Meles meles), сообщает Zakon.kz.

Видео снято в апреле и сентябре 2025 года. На кадрах видно, как барсук свободно передвигается в своей естественной среде обитания. Кроме того, эти данные еще раз подтверждают высокое биоразнообразие млекопитающих на территории национального парка.

"Согласно учету, проведенному в этом году, на территории национального парка "Алтын-Эмел" обитают 25 особей барсука. Этот учет осуществляется благодаря ежедневному мониторингу, который проводят государственные инспекторы. В дальнейшем возможности подсчета численности животных с помощью фотоловушек будут расширяться", – заявили в нацпарке.

Специалисты парка продолжат работу по охране животного мира и проведению мониторинга.

Барсук (лат. Meles) – хищное млекопитающее из семейства куньих. В Казахстане обитают четыре подвида барсука.

