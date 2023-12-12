Аким Сыздыкбеков лично проследил за уборкой снега в Шымкенте
Фото: Instagram/gabit_syzdykbekov
В Шымкенте усилили меры по уборке снега из-за ухудшения погодных условий. В связи с этим аким мегаполиса Габит Сыздыкбеков лично проследил за уборкой снега в городе, сообщает Zakon.kz.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
"В связи с ухудшением погодных условий в Шымкенте меры по уборке снега усилены. В рамках государственно-частного партнерства пять подрядных организаций выполняют санитарную и механическую очистку улиц. Для этих целей мобилизовано 155 единиц специальной техники. На борьбу с гололедом заготовлено 6690 тон соли и 31594 куб. м песка. В этой связи я лично проследил за ходом уборки снега в Шымкенте и посетил окраины города", – написал Габит Сыздыкбеков.
По данным акима, в мегаполисе 443 главных улицы общей протяженностью 891 км.
"Коммунальщики круглосуточно убирают снег по графику, создавая оптимальные и комфортные условия для пешеходов и водителей. Особое значение также придается расчистке дорог к социально значимым объектам. Возле школ, больниц, автобусных остановок, где наблюдается большое скопление людей, привлечена дополнительная рабочая сила и специальная техника".Габит Сыздыкбеков
При уборке от снега, как отметил градоначальник, ответственным лицам поручено уделять внимание наиболее проблемным участкам, отдаленным населенным пунктам, а также центральным улицам.
Кроме того, для борьбы с гололедом поручено использовать инертные материалы.
"Чтобы создать комфортную среду для жителей города, уборка снега будет находиться под моим контролем".Габит Сыздыкбеков
Жители Шымкента вновь были удивлены и восхищены Габитом Сыздыкбековым:
- "Видно, что аким взял в руки город, дороги чистые, даже непривычно".
- "Зима, красота! И аким наш молодец! Столько техники, людей – все стараются, видно, чтобы был порядок!"
- "Вчера с работы ехала домой, техника по ул. Сайрамской чистила дорогу и так приятно на душе стало, что новому акиму не безразличен наш любимый Шымкент".
- "Увидев такую спецтехнику удивилась не только я, с раннего утра и всю ночь чистили дороги, акимушка – супер! Летом увидела впервые, как поливали дороги в Шымкенте, глазам своим не поверила".
- "Огромное спасибо вам, наш дорогой аким Габит Сыздыкбеков. Я уверенна, если вы продолжите так действовать, вы покорите сердца не только народа города Шымкент, но и всего Казахстана! Лучший из лучших".
- "Как пришел новый аким, город буквально ожил, расцвел! В такую снежную дорогу, несмотря на холод, лично сам проконтролировал! Наверное, все помнят прошлую зиму, первый снег?! Я рада, что у нас поменялся аким, того бывшего акима вообще не видно, не слышно было".
По данным РГП "Казгидромет", в Шымкенте:
- 12 декабря – переменная облачность, ночью снег, временами сильный снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 9-11 мороза.
- 13 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 10-12 мороза.
- 14 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 3-5 мороза.
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