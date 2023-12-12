Аким Сыздыкбеков лично проследил за уборкой снега в Шымкенте

В Шымкенте усилили меры по уборке снега из-за ухудшения погодных условий. В связи с этим аким мегаполиса Габит Сыздыкбеков лично проследил за уборкой снега в городе, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

"В связи с ухудшением погодных условий в Шымкенте меры по уборке снега усилены. В рамках государственно-частного партнерства пять подрядных организаций выполняют санитарную и механическую очистку улиц. Для этих целей мобилизовано 155 единиц специальной техники. На борьбу с гололедом заготовлено 6690 тон соли и 31594 куб. м песка. В этой связи я лично проследил за ходом уборки снега в Шымкенте и посетил окраины города", – написал Габит Сыздыкбеков.

По данным акима, в мегаполисе 443 главных улицы общей протяженностью 891 км.

"Коммунальщики круглосуточно убирают снег по графику, создавая оптимальные и комфортные условия для пешеходов и водителей. Особое значение также придается расчистке дорог к социально значимым объектам. Возле школ, больниц, автобусных остановок, где наблюдается большое скопление людей, привлечена дополнительная рабочая сила и специальная техника". Габит Сыздыкбеков

При уборке от снега, как отметил градоначальник, ответственным лицам поручено уделять внимание наиболее проблемным участкам, отдаленным населенным пунктам, а также центральным улицам.

Кроме того, для борьбы с гололедом поручено использовать инертные материалы.

"Чтобы создать комфортную среду для жителей города, уборка снега будет находиться под моим контролем". Габит Сыздыкбеков

Жители Шымкента вновь были удивлены и восхищены Габитом Сыздыкбековым:

"Видно, что аким взял в руки город, дороги чистые, даже непривычно".

"Зима, красота! И аким наш молодец! Столько техники, людей – все стараются, видно, чтобы был порядок!"

"Вчера с работы ехала домой, техника по ул. Сайрамской чистила дорогу и так приятно на душе стало, что новому акиму не безразличен наш любимый Шымкент".

"Увидев такую спецтехнику удивилась не только я, с раннего утра и всю ночь чистили дороги, акимушка – супер! Летом увидела впервые, как поливали дороги в Шымкенте, глазам своим не поверила".

"Огромное спасибо вам, наш дорогой аким Габит Сыздыкбеков. Я уверенна, если вы продолжите так действовать, вы покорите сердца не только народа города Шымкент, но и всего Казахстана! Лучший из лучших".

"Как пришел новый аким, город буквально ожил, расцвел! В такую снежную дорогу, несмотря на холод, лично сам проконтролировал! Наверное, все помнят прошлую зиму, первый снег?! Я рада, что у нас поменялся аким, того бывшего акима вообще не видно, не слышно было".

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По данным РГП "Казгидромет", в Шымкенте:

12 декабря – переменная облачность, ночью снег, временами сильный снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 9-11 мороза.

– переменная облачность, ночью снег, временами сильный снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 9-11 мороза. 13 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 10-12 мороза.

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 10-12 мороза. 14 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 3-5 мороза.

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