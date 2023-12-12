Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Аким Сыздыкбеков лично проследил за уборкой снега в Шымкенте

Аким Сыздыкбеков лично проследил за уборкой снега в Шымкенте Фото: Instagram/gabit_syzdykbekov
В Шымкенте усилили меры по уборке снега из-за ухудшения погодных условий. В связи с этим аким мегаполиса Габит Сыздыкбеков лично проследил за уборкой снега в городе, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

"В связи с ухудшением погодных условий в Шымкенте меры по уборке снега усилены. В рамках государственно-частного партнерства пять подрядных организаций выполняют санитарную и механическую очистку улиц. Для этих целей мобилизовано 155 единиц специальной техники. На борьбу с гололедом заготовлено 6690 тон соли и 31594 куб. м песка. В этой связи я лично проследил за ходом уборки снега в Шымкенте и посетил окраины города", – написал Габит Сыздыкбеков.

По данным акима, в мегаполисе 443 главных улицы общей протяженностью 891 км.

"Коммунальщики круглосуточно убирают снег по графику, создавая оптимальные и комфортные условия для пешеходов и водителей. Особое значение также придается расчистке дорог к социально значимым объектам. Возле школ, больниц, автобусных остановок, где наблюдается большое скопление людей, привлечена дополнительная рабочая сила и специальная техника".Габит Сыздыкбеков

При уборке от снега, как отметил градоначальник, ответственным лицам поручено уделять внимание наиболее проблемным участкам, отдаленным населенным пунктам, а также центральным улицам.

Кроме того, для борьбы с гололедом поручено использовать инертные материалы.

"Чтобы создать комфортную среду для жителей города, уборка снега будет находиться под моим контролем".Габит Сыздыкбеков

Жители Шымкента вновь были удивлены и восхищены Габитом Сыздыкбековым:

  • "Видно, что аким взял в руки город, дороги чистые, даже непривычно".
  • "Зима, красота! И аким наш молодец! Столько техники, людей – все стараются, видно, чтобы был порядок!"
  • "Вчера с работы ехала домой, техника по ул. Сайрамской чистила дорогу и так приятно на душе стало, что новому акиму не безразличен наш любимый Шымкент".
  • "Увидев такую спецтехнику удивилась не только я, с раннего утра и всю ночь чистили дороги, акимушка – супер! Летом увидела впервые, как поливали дороги в Шымкенте, глазам своим не поверила".
  • "Огромное спасибо вам, наш дорогой аким Габит Сыздыкбеков. Я уверенна, если вы продолжите так действовать, вы покорите сердца не только народа города Шымкент, но и всего Казахстана! Лучший из лучших".
  • "Как пришел новый аким, город буквально ожил, расцвел! В такую снежную дорогу, несмотря на холод, лично сам проконтролировал! Наверное, все помнят прошлую зиму, первый снег?! Я рада, что у нас поменялся аким, того бывшего акима вообще не видно, не слышно было".

Материал по теме

В Алматы снегопад и туман, в Астане -27°C: прогноз погоды в мегаполисах на три дня

По данным РГП "Казгидромет", в Шымкенте:

  • 12 декабря – переменная облачность, ночью снег, временами сильный снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 9-11 мороза.
  • 13 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 10-12 мороза.
  • 14 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 3-5 мороза.

Материал по теме

Габит Сыздыкбеков восхитил жителей Шымкента

7 декабря 2023 года аким Шымкента Габит Сыздыкбеков перечислил главные достижения мегаполиса. Подробности по ссылке.

Читайте также

переведут ли школьников Алматы на удаленку из-за морозов
Переведут ли школьников Алматы на удаленку из-за морозов
В Минтруда объяснили, почему растет число уволенных в Казахстане
В Минтруда объяснили, почему растет число уволенных в Казахстане
Яркий вьюрок на заснеженных деревьях очаровал казахстанцев
Яркий вьюрок на заснеженных деревьях очаровал казахстанцев
Динара Халдарова
Габит Сыздыкбеков Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Новая купюра тенге: Нацбанк показал, как проверить подлинность 10-тысячной банкноты
Новая купюра тенге: Нацбанк показал, как проверить подлинность 10-тысячной банкноты
Как отражать наличные деньги в декларации для всеобщего декларирования
Как отражать наличные деньги в декларации для всеобщего декларирования
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: