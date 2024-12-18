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Туризм

В Лондоне построят вторую самую высокую башню в Западной Европе

Лондон, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 08:02 Фото: pixabay
Мэрия Лондона одобрила план строительства 73-этажного небоскреба в деловом районе, сообщает Zakon.kz.

Однако для строительства этой башни нужно снести другое здание, что критикуют защитники окружающей среды. Об этом пишет CNN.

Если небоскреб высотой 309,6 метра все же построят, то в нем расположатся:

  • офисы;
  • обустроят зоны для обучения детей на 72-м и 73-м этажах;
  • детский сад.

Здание, согласно планировке, вмещает в себе 154 156 кв. м.

Городские активисты сетуют, что городской пейзаж Лондона все больше загромождают однотипные башни из стекла и металла, на фоне которых исторические достопримечательности кажутся маленькими. Так, в деловом районе, где много высоких зданий и готовится постройка нового, расположен собор Святого Павла.

Тем более в Лондоне уже есть самое высокое здание в Западной Европе. Оно носит название The Shard.

Лондон, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 08:02

The Shard, фото: pixabay

"Рынок офисной недвижимости Лондона сильно пострадал из‑за роста стоимости аренды и увеличения числа работающих из дома людей после пандемии, хотя спрос на помещения премиум-класса сохранился", – говорится в публикации.

Тем временем самым популярным именем в Англии стало Мухаммад. Также в борьбе за экологию, в Великобритании запретят продажу одноразовых электронных сигарет.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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