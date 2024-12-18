В Лондоне построят вторую самую высокую башню в Западной Европе
Однако для строительства этой башни нужно снести другое здание, что критикуют защитники окружающей среды. Об этом пишет CNN.
Если небоскреб высотой 309,6 метра все же построят, то в нем расположатся:
- офисы;
- обустроят зоны для обучения детей на 72-м и 73-м этажах;
- детский сад.
Здание, согласно планировке, вмещает в себе 154 156 кв. м.
Городские активисты сетуют, что городской пейзаж Лондона все больше загромождают однотипные башни из стекла и металла, на фоне которых исторические достопримечательности кажутся маленькими. Так, в деловом районе, где много высоких зданий и готовится постройка нового, расположен собор Святого Павла.
Тем более в Лондоне уже есть самое высокое здание в Западной Европе. Оно носит название The Shard.
The Shard, фото: pixabay
"Рынок офисной недвижимости Лондона сильно пострадал из‑за роста стоимости аренды и увеличения числа работающих из дома людей после пандемии, хотя спрос на помещения премиум-класса сохранился", – говорится в публикации.
Тем временем самым популярным именем в Англии стало Мухаммад. Также в борьбе за экологию, в Великобритании запретят продажу одноразовых электронных сигарет.