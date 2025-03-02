#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
499.22
519.14
5.64
Туризм

В Рио-де-Жанейро начался бразильский карнавал

В Бразилии начался ежегодный карнавал, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 08:50 Фото: pixabay
28 февраля в Бразилии началась самая масштабная уличная вечеринка – ежегодный карнавал, сообщает Zakon.kz.

До 8 марта страна будет с упоением веселиться и танцевать самбу. Костюмированные шествия охватили все города Бразилии. Но самый красочный парад проходит в Рио-де-Жанейро. В нем принимают участие сотни тысяч любителей латиноамериканских танцев со всего мира.

Центральное и одновременно самое известное событие карнавала – парад школ самбы. Ежегодно каждую школу представляет около тысячи танцоров, а жюри из 40 человек выбирает лучшую пару. Примечательно, что он проводится впервые с 2020 года, поскольку уже в 2021 году активно бушевала пандемия COVID-19 и власти южноамериканской страны решили не подвергать соотечественников лишнему риску, отменив проведение торжественных мероприятий.

Действо проходит по всей Бразилии: в Сан-Паулу, Сальвадоре, Ресифи и других городах и поселках. Почти все учреждения и магазины по традиции закрылись на время проведения карнавала. Его история берет свое начало в католицизме, проводится за 40 дней до Пасхи и связан он с началом Великого поста, в ходе которого верующим запрещается употреблять в пищу мясо и другие продукты животного происхождения.

В то же время у Папы Римского Франциска произошел новый приступ бронхоспазма. Сейчас, по мнению врачей, опасность миновала, но понтифик остается под наблюдением.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Лучшие кофейни мира определили эксперты
Туризм
08:02, 28 февраля 2025
Лучшие кофейни мира определили эксперты
В Китае из‑за сходства с собакой стала популярна гора
Туризм
05:40, 28 февраля 2025
В Китае из‑за сходства с собакой стала популярна гора
В Нью-Йорке построят самый высокий в мире дом на солнечных батареях
Туризм
06:58, 23 февраля 2025
В Нью-Йорке построят самый высокий в мире дом на солнечных батареях
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: