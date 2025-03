В Рио-де-Жанейро начался бразильский карнавал

До 8 марта страна будет с упоением веселиться и танцевать самбу. Костюмированные шествия охватили все города Бразилии. Но самый красочный парад проходит в Рио-де-Жанейро. В нем принимают участие сотни тысяч любителей латиноамериканских танцев со всего мира.

Carnival is Here! What Makes It So Unique? 🇧🇷



Every year, Brazil hosts Carnival, one of the world’s largest cultural events. A mix of music, dance, and tradition, it has deep historical roots and regional variations.



Here are some interesting facts about Brazilian Carnival:



🎭… pic.twitter.com/EJH1FnlASz