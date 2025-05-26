Бразильские фанаты тепло приняли Анчелотти в аэропорту Рио-де-Жанейро

26 мая экс-наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти прибыл в Рио-де-Жанейро. Итальянского специалиста встретили сотни болельщиков сборной Бразилии, сообщает Zakon.kz.

65-летний титулованный наставник прилетел в Бразилию для работы в качестве главного тренера сборной этой страны.

В воздушном порту города Рио-де-Жанейро Анчелотти встретили больше сотни местных болельщиков.

Уже через некоторое время состоится официальная презентация итальянца на новом посту. На этой неделе Карло Анчелотти должен объявить состав бразильской сборной на отборочные матчи ЧМ-2026 против Эквадора (5 июня) и Парагвая (10 июня).

Один из самых титулованных тренеров мира провел прощальный матч в составе королевского коллектива 24 мая, когда его бывшие подопечные дома обыграли "Сосьедад" – 2:0.

В этот день дублем отметился Килиан Мбаппе, который стал обладателем награды "Золотая Бутса".