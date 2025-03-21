Пивной остров появился у берегов Колумбии
Шикарный и первый в мире трехзвездочный остров-отель из 10 домиков запустил пивной бренд Corona. Отныне бренд предлагает уникальный отдых, сочетающий тропический лес, пляж с коралловыми рифами и собственное джакузи. Остров имеет персональную страницу в Instagram с невероятно яркими фотографиями и видео.
Фото: Instagram/corona.island_
За 600 долларов в сутки гостям доступен безлимитный ассортимент пива. Повара на острове готовят деликатесы из местных ингредиентов, что позволяет насладиться местной кухней.
Фото: Instagram/corona.island_
Для борьбы с похмельем и поддержания здорового образа жизни на острове доступны занятия йогой, а также различные водные виды спорта, такие как паддлбординг, каякинг и снорклинг. Это позволяет гостям насладиться природой и активным отдыхом.
Недавно другим пивным брендом угостилась принцесса Уэльская.