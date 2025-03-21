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Туризм

Пивной остров появился у берегов Колумбии

У берегов Колумбии появился пивной остров, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 03:00 Фото: Instagram/corona.island_
Пивоваренный гигант открыл для всех желающих курортный остров, расположенный у берегов Колумбии, сообщает Zakon.kz.

Шикарный и первый в мире трехзвездочный остров-отель из 10 домиков запустил пивной бренд Corona. Отныне бренд предлагает уникальный отдых, сочетающий тропический лес, пляж с коралловыми рифами и собственное джакузи. Остров имеет персональную страницу в Instagram с невероятно яркими фотографиями и видео.

Фото: Instagram/corona.island_

За 600 долларов в сутки гостям доступен безлимитный ассортимент пива. Повара на острове готовят деликатесы из местных ингредиентов, что позволяет насладиться местной кухней.

Фото: Instagram/corona.island_

Для борьбы с похмельем и поддержания здорового образа жизни на острове доступны занятия йогой, а также различные водные виды спорта, такие как паддлбординг, каякинг и снорклинг. Это позволяет гостям насладиться природой и активным отдыхом. 

Недавно другим пивным брендом угостилась принцесса Уэльская.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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