Новое авиасообщение появится между Казахстаном и Венгрией
Фото: akorda.kz
Сегодня, 6 февраля 2025 года, в Министерстве транспорта Казахстана поделились хорошей новостью касательно нового авиарейса, сообщает Zakon.kz.
Из информации, опубликованной в Telegram-канале ведомства, следует, что расширяется авиасообщение в Венгрию.
"С 27 мая текущего года казахстанская авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Венгрию по направлению Шымкент – Будапешт. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по вторникам и субботам) на воздушных судах типа Boeing 737".Пресс-служба МТ РК
Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.
"Министерством транспорта РК на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам", – заключили в пресс-службе ведомства.
31 января 2025 года казахстанцам рассказали об авиабилетах по доступным ценам. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.
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