Птица с редкой мутацией стала звездой Бухтармы
Фото: pixabay
Администрация Катон-Карагайского национального парка опубликовала кадры, как в долине реки Бухтармы была замечена необычная гостья, сообщает Zakon.kz.
Ей оказалась галка, но с уникальной особенностью окраса.
У птицы ярко выражен частичный лейцизм, из-за чего в ее оперении преобладает белый цвет, а черными остались лишь акцентные полосы на крыльях.
Интересный факт: лейцизм – это генетическая мутация, которая приводит к частичной потере пигментации перьев.
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