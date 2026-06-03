Птица с редкой мутацией стала звездой Бухтармы

Администрация Катон-Карагайского национального парка опубликовала кадры, как в долине реки Бухтармы была замечена необычная гостья, сообщает Zakon.kz.

Ей оказалась галка, но с уникальной особенностью окраса.

У птицы ярко выражен частичный лейцизм, из-за чего в ее оперении преобладает белый цвет, а черными остались лишь акцентные полосы на крыльях.

Интересный факт: лейцизм – это генетическая мутация, которая приводит к частичной потере пигментации перьев.

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