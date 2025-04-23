Иванка Трамп на серфе стала мотиватором для занятий спортом

Instagram-пользователи получили большую дозу мотиваций для занятий спортом после просмотра фотографий Иванки Трамп на отдыхе в Коста-Рике, сообщает Zakon.kz.

На пляжах Коста-Рики, вместо ленивого чтения на лежаках с бокалом мохито 43-летняя мать троих детей Иванка Трамп выбрала уроки с инструктором по серфингу. Первая дочь Америки давно дала понять, что ей не интересна глянцевая мишура по светскому списку. Она принципиально не посещает модные показы, кинопремьеры, открытия ресторанов.

Ее главные приоритеты – семья, дети, забота о своем здоровье и теле. В этом плане серфинг стал ее любимым хобби. В мегаполисе Иванка ходит в специальные центры, где есть искусственные волны, а когда оказывается на океане, по несколько часов проводит в воде.

"Фигура первой дочери США вызывает восхищение – именно так выглядит здоровое тело: без перекосов в сторону мыщц или чрезмерной стройности", – подчеркнули подписчики Иванки.

"Эта неделя была о воссоединении с Землей, с верой и друг с другом. Выхожу и настраиваюсь. Заземление в ритме природы. Чувствую святое в тишине, в смехе моих детей, в дыхании деревьев", – подписала отпускные фото старшая дочь Дональда Трампа.

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