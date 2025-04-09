На знаменитом пляже мира перестанут защищать туристов от акул

В конце ноября 2024 года стая пловцов отправилась с пляжа Бонди в Сиднее (Австралия). Они остановились в 500 метрах от берега и выстроились в линию длиной 150 метров, держась на воде выше пляжной сети от акул, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, так пловцы продемонстрировали, что длина сети не закрывает весь пляж. И если они смогли легко обойти сеть, акулы тоже могут.

Несмотря на это, среди местных много пловцов, серферов, защитников животных и других людей, открыто выступающих против сетей от акул, которые используются на пляжах Сиднея каждое лето с 1937 года.

Противники сеток, установленных на 51 пляже между Ньюкаслом и Вуллонгонгом, утверждают, что они неэффективны, устарели и вредны для экосистемы океана. Они уверены, что сети дают пловцам ложное чувство безопасности. Некоторые исследования подтверждают, что сети неэффективны для обеспечения безопасности людей.

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С сентября 2023 года по апрель 2024 года в сетях для акул в Новом Южном Уэльсе (NSW) запутались 255 морских существ. Но только 15 из этих животных были "целевыми видами", такими как большие белые, тигровые и бычьи акулы. Остальные были скатами, черепахами, дельфинами, рыбами.

В этом году на фоне протеста против сетей их сняли 31 марта, на месяц раньше обычного, из-за возросшей активности черепах в апреле. В последние месяцы власти Нового Южного Уэльса отказались от использования сетей в следующем сезоне. Теперь правительству штата предстоит решить, есть ли будущее у сетей против акул на местных пляжах.

Сейчас в Новом Южном Уэльсе в дополнение к сетям власти используют такие технологии, как SMART drumlines, которые состоят из буя и крючка с наживкой. Когда животное поймано, власти получают сигнал. Нецелевые животные выпускаются, а акулы целевых видов помечаются и выпускаются дальше в море. Но сможет ли это защитить туристов от хищников?

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