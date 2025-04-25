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Туризм

В Египте туристка напала на местного подростка из-за ослика

В Египте подросток бил палкой ослика, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 01:11 Фото: pixabay
В Египте туристка заступилась за ослика, которого бил палкой местный подросток, сообщает Zakon.kz.

Ветеринарная медсестра из Нидерландов Йоке ван дер Пост стала героиней вирусного видео. Со слов женщины, она понимала об опасности, но не могла молча смотреть, как мучают животное.

Теперь она получает как волну поддержки, так и угрозы – вплоть до физической расправы.

"У них свои законы и свои правила. На видео нет "жестокого обращения" с животными, зато явно видно как женщина нападает и бьет кулаком в лицо парня, который не дает сдачи. Судить как раз надо ее. Если она такая защитница, то можно было отпихнуть парня, или забрать палочку, а не лезть с кулаком на него, заслужил он этого с моральной точки зрения или нет", – дал развернутый комментарий один из пользователей соцсети Х.

В конце июня из японского зоопарка обратно в Китай увезут четырех взрослых панд.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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