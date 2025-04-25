В Египте туристка напала на местного подростка из-за ослика

В Египте туристка заступилась за ослика, которого бил палкой местный подросток, сообщает Zakon.kz.

Ветеринарная медсестра из Нидерландов Йоке ван дер Пост стала героиней вирусного видео. Со слов женщины, она понимала об опасности, но не могла молча смотреть, как мучают животное.

In Egypt, a tourist stood up for a donkey that was being brutally beaten by a local teenagerhttps://t.co/6sMgufbBauhttps://t.co/GJVf7GGzPB



A veterinary nurse from the Netherlands, Joke van der Post, became the heroine of a viral video. pic.twitter.com/ePjf7jwmrI — Andrew Orlov (@developer_1c) April 24, 2025

Теперь она получает как волну поддержки, так и угрозы – вплоть до физической расправы.

"У них свои законы и свои правила. На видео нет "жестокого обращения" с животными, зато явно видно как женщина нападает и бьет кулаком в лицо парня, который не дает сдачи. Судить как раз надо ее. Если она такая защитница, то можно было отпихнуть парня, или забрать палочку, а не лезть с кулаком на него, заслужил он этого с моральной точки зрения или нет", – дал развернутый комментарий один из пользователей соцсети Х.

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