В Египте туристка провалилась внутрь пирамиды
Испанская туристка упала внутрь египетской пирамиды, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Gulf News, возраст пирамиды составляет 4 тыс. лет. Глубина древнего сооружения – около 80 м.
Инцидент произошел 18 октября в Ломаной пирамиде фараона Снофри. Женщина поскользнулась на деревянном пандусе в узком коридоре внутри древнего сооружения и провалилась. По предварительным данным, она сломала стопу.
Спасательная операция заняла несколько часов. Она осложнялась обстановкой внутри пирамиды – ограниченной видимостью, духотой и слишком узкими коридорами.
"Спасателям пришлось перемещаться ползком, чтобы добраться до туристки", – уточнили в публикации.
