Туризм

В Египте туристка провалилась внутрь пирамиды

Туристка упала в египетской пирамиде, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 08:30 Фото: pixabay
Испанская туристка упала внутрь египетской пирамиды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Gulf News, возраст пирамиды составляет 4 тыс. лет. Глубина древнего сооружения – около 80 м.

Инцидент произошел 18 октября в Ломаной пирамиде фараона Снофри. Женщина поскользнулась на деревянном пандусе в узком коридоре внутри древнего сооружения и провалилась. По предварительным данным, она сломала стопу.

Спасательная операция заняла несколько часов. Она осложнялась обстановкой внутри пирамиды – ограниченной видимостью, духотой и слишком узкими коридорами.

"Спасателям пришлось перемещаться ползком, чтобы добраться до туристки", – уточнили в публикации.

В эти же дни в Японии врачи спасают бегуна, на которого набросился медведь.

Алия Абди
Алия Абди
