Туристы заметили трагическую гибель лебедя на побережье Каспия

Очередной случай гибели птиц зафиксировали отдыхающие на берегу в 4А микрорайоне Актау, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, на прогулке по "Скальной тропе" в 4А микрорайоне местные жители увидели мертвого лебедя. Вторая птица в ослабленном состоянии находится на берегу.

"Для нас, местных, это боль. Гибель птиц происходит в геометрической прогрессии. Причиной этого специалисты называют естественный падеж, но в этом заявлении совершенно нет логики. Надо что-то предпринимать", – возмущается местный житель.

В департаменте экологии по Мангистауской области сообщили, что согласно протоколу испытаний воды от 20 марта, загрязняющие вещества из состава воды Каспийского моря не обнаружили.

Однако по факту гибели лебедя в 4А микрорайоне специалисты будут проводить отдельный отбор проб воды и химический анализ ее состава.

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