Туристы заметили трагическую гибель лебедя на побережье Каспия
Фото: pixabay
Очередной случай гибели птиц зафиксировали отдыхающие на берегу в 4А микрорайоне Актау, сообщает Zakon.kz.
По информации Lada.kz, на прогулке по "Скальной тропе" в 4А микрорайоне местные жители увидели мертвого лебедя. Вторая птица в ослабленном состоянии находится на берегу.
"Для нас, местных, это боль. Гибель птиц происходит в геометрической прогрессии. Причиной этого специалисты называют естественный падеж, но в этом заявлении совершенно нет логики. Надо что-то предпринимать", – возмущается местный житель.
В департаменте экологии по Мангистауской области сообщили, что согласно протоколу испытаний воды от 20 марта, загрязняющие вещества из состава воды Каспийского моря не обнаружили.
Однако по факту гибели лебедя в 4А микрорайоне специалисты будут проводить отдельный отбор проб воды и химический анализ ее состава.
Ранее взбесившийся верблюд чуть не затоптал человека в Балхаше.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript