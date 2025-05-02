11-летний мальчик наткнулся на большую белую акулу на австралийском мелководье
Фото: pixabay
Трое жителей Австралии перетащили пострадавшую белую акулу с песчаной отмели в более глубокую воду после почти часовой спасательной операции, сообщает Zakon.kz.
По информации NBC News, турист Нэш Кор признается, что испытывал страх, когда его 11-летний сын наткнулся на большую белую акулу в океане у побережья Австралии. Но несмотря на это, трое местных жителей решили ее спасти.
Трое мужчин использовали грабли для крабов – инструмент, похожий на садовые грабли, для выкапывания мелких крабов из песка, чтобы переместить акулу в более глубокие воды.
Ванесса Пиротта, исследователь дикой природы из Университета Маккуори, заявила, что, хотя случаи выброса акул на берег не являются обычным явлением, они становятся все более заметными в социальных сетях. Все потому, что иногда акулы преследуют добычу на мелководье.
"Если вы видите что-то подобное, безопасность человека превыше всего. Вы можете связаться с природоохранными органами… которые найдут подходящего человека, который приедет и поможет", – напомнила Пиротта.
Ранее ученые впервые запечатлели неуловимого глубоководного хищника.
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