Бургер с дубайским шоколадом выпустили в ОАЭ

На днях в Дубае вышла в продажу гастрономическая новинка с восточным колоритом, сообщает Zakon.kz.

Вместо котлеты – бисквит, зефир, фисташковая паста и катаифи. Все это завернуто в сдобные булочки, полито шоколадом и посыпано фисташками. Необычное блюдо появилось в меню одного из популярных ресторанов эмирата и сразу привлекло внимание гурманов и туристов.

Авторы блюда утверждают, что шоколад для бургера производится на основе редких сортов какао с добавлением специй и ароматов, характерных для региона, таких как кардамон и шафран. Такой десертно-соленый микс подчеркивает статус Дубая как центра кулинарных инноваций.

Бургер получил положительные отзывы в социальных сетях и может стать новым гастрономическим хитом среди посетителей города.

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