Дубайский шоколад и "корейский" виноград: на что теперь "ведутся" казахстанцы
Затем жители страны записывают небольшие ролики и рассказывают о вкусовых впечатлениях. Особую популярность виноград приобрел благодаря видео, опубликованным в TikTok.
Для создания этого винограда японские селекционеры скрестили сорта "акицу-21", "мускат Александрийский" и "хакунан". Получившийся Shine Muscat стал гибридом европейских и японских сортов: исторически фермерам было трудно выращивать европейский виноград в японском климате.
Тогда из Японии "шайн мускат" попал в Южную Корею и Китай.
Ягоды винограда достаточно крупные. Кожица тонкая и практически не ощущается. Отличается упругой, слегка хрустящей текстурой и сладким вкусом. А еще у него нет косточек.
Вызванный ажиотаж среди населения и прописывает различную ценовую категорию. На крупнейшей торговой интернет-площадке этот фрукт, к примеру, в Алматы можно купить от 4 до 5 тысяч тенге.
Фото: olx.kz
Такие же цены можно и встретить у так называемых магазинов у дома.
Если вы пропустили массовую "истерию" по поводу дубайского шоколада, то ранее мы рассказывали, как можно его приготовить в домашних условиях.
Простой рецепт находится по этой ссылке.