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Дубайский шоколад и "корейский" виноград: на что теперь "ведутся" казахстанцы

От шоколада до винограда: на что теперь ведутся казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 15:22 Фото: pixabay
Открывать и познавать мир никогда не поздно. Тем более, если тебе помогают грамотные маркетологи. Еще совсем недавно мир сходил с ума по дубайскому шоколаду, теперь появился "корейский" виноград. Казахстанцы решили не лишать себя удовольствия и массово пробуют новинку, сообщает Zakon.kz.

Затем жители страны записывают небольшие ролики и рассказывают о вкусовых впечатлениях. Особую популярность виноград приобрел благодаря видео, опубликованным в TikTok.

Для создания этого винограда японские селекционеры скрестили сорта "акицу-21", "мускат Александрийский" и "хакунан". Получившийся Shine Muscat стал гибридом европейских и японских сортов: исторически фермерам было трудно выращивать европейский виноград в японском климате.

Тогда из Японии "шайн мускат" попал в Южную Корею и Китай.

Ягоды винограда достаточно крупные. Кожица тонкая и практически не ощущается. Отличается упругой, слегка хрустящей текстурой и сладким вкусом. А еще у него нет косточек.

Вызванный ажиотаж среди населения и прописывает различную ценовую категорию. На крупнейшей торговой интернет-площадке этот фрукт, к примеру, в Алматы можно купить от 4 до 5 тысяч тенге.

От шоколада до винограда: на что теперь ведутся казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 15:22

Фото: olx.kz

Такие же цены можно и встретить у так называемых магазинов у дома.

Если вы пропустили массовую "истерию" по поводу дубайского шоколада, то ранее мы рассказывали, как можно его приготовить в домашних условиях.

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Простой рецепт находится по этой ссылке.

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