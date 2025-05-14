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Туризм

В Барселоне придумали, как обезопасить ночью гостей баров и дискотек

В Барселоне придумали, как обезопасить людей в ночное время, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 04:04 Фото: pixabay
В испанской Барселоне придумали, как обезопасить посетителей баров и дискотек в ночное время, сообщает Zakon.kz.

Городской совет и ночной комиссар Кармен Сапата разработали безопасные маршруты. В некоторых районах они уже внедрены, пишет Beteve.

Цель такой инициативы – избежать ситуаций насилия или домогательств. В основном в отношении женщин и уязвимых групп.

Предполагается, что каждую ночь с четверга по воскресенье на маршрутах между зонами развлечений и остановками общественного транспорта будет включено дополнительное освещение. Также будут курсировать специальные люди для обеспечения безопасности.

Кроме того, Сапата также объявил о создании ночной обсерватории, на карте которой, помимо прочего, будут отмечены все чувствительные точки города. Эту работу уже выполняет команда из шести посредников, которых комиссар обязался утроить. Они уже сообщают о таких проблемах, как наличие темных пятен, расплавление уличного освещения или обнаружение углов, где могут справить нужду предполагаемые нарушители общественного порядка.

В Непале также обеспокоены мерами безопасности. Там в парламенте страны зарегистрировали законопроект, согласно которому неопытным альпинистам запретят восхождение на Эверест.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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