Международный скандал случился на Эвересте из-за допинга альпинистов

Правительство Непала начало расследование в отношении группы британцев, которые слишком быстро поднялись на Эверест. Перед восхождением они вдыхали ксенон в клинике в Германии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, в составе группы альпинистов был министр по делам ветеранов Великобритании Эл Карнс, а также солдаты спецназа. Они покорили вершину Эвереста за пять дней, хотя обычно подъем занимает около двух месяцев.

Британцы рассказали, что использовали ксеноновый газ, чтобы предотвратить возникновение высотной болезни. При этом они утверждают, что не ввозили его в Непал. По данным компании Furtenbach Adventures, которая организовала экспедицию, вещество улучшает акклиматизацию и смягчает последствия гипоксической среды.

Теперь в туристическом ведомстве Непала намерены вызвать британского министра и принять меры. Там отметили, что туристы раньше никогда не использовали ксенон для восхождения на Эверест. Все альпинисты и организаторы экспедиций должны сообщать о подобном допинге.

По словам члена парламента Непала Раджендры Баджгайн, увеличение числа быстрых восхождений на гору нанесет ущерб горной экономике страны. А еще оказывается – использование альпинистами ксенона сократит потребность в гидах и другом персонале, лишив их заработка.

В начале мая в парламенте Непала зарегистрировали законопроект, согласно которому неопытным альпинистам запрещено восходить на Эверест.