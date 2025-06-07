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Туризм

Открылся первый в Казахстане геопарк: где он расположен и что о нем известно

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 13:41 Фото: Zakon.kz
Первый в Казахстане геопарк открыли в области Улытау. Руководство региона разрабатывает дорожную карту, чтобы присоединить объект к глобальной сети геопарков ЮНЕСКО, сообщает Zakon.kz.

Как передает 24.kz, в области много уникальных мест, которые не находятся под защитой государства. В их числе горы Акжар, расположенные на границе с Костанайской областью.

По словам геологов, горы Акжар образовались 200 млн лет назад, поэтому древний памятник природы первым делом включили в территорию геопарка.

Один из руководителей проекта Бактияр Кожахметов считает, что объекты, получившие особый статус, будут привлекать еще больше туристов.

"Приставка "гео" означает "Земля". То есть геопарки созданы для того, чтобы раскрывать геологическую историю Земли. Особенность таких мест заключается в том, что у них нет ограничений. Можно привлекать туристов и развивать эту сферу. Пока сотрудники геопарка работают при музее Жезді. Сейчас крупные компании и предприниматели предлагают спонсировать его деятельность".Краевед Бахтияр Кожахметов

Как отметил руководитель Управления предпринимательства и промышленности области Улытау Данияр Арынгазин, в концепции развития парка – сохранение историко-культурных памятников и развитие туристического потенциала.

"А это дает возможность нашим предпринимателям реализовать новые инвестиционные проекты, построить гостиницы и создать места отдыха", – отметил он.

В 2024 году область Улытау посетили больше 30 тыс. туристов из других областей и зарубежных стран. Специалисты считают, что создание геопарка позволит увеличить этот показатель в несколько раз. Это связано с тем, что инвестиции в туристический кластер уже удвоились по сравнению с прошлым годом.

Ранее мы писали, что в Казахстане найден древний город. Подробнее об этой находке можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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