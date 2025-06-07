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Наука и технологии

В Казахстане найден древний город

В Казахстане найден древний город, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 10:00 Фото: Facebook/Ольга Гумирова
В области Жетысу команда общественного фонда "Охотники за петроглифами" нашла, предположительно, средневековый город, который давно все искали, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне заявила сотрудница ОФ "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова.

"6 июня 2025. День прожит не зря... Похоже, мы нашли средневековый город, который давно все искали! О нем есть сведения в письменных источниках. Археологи уже в курсе", – написала она в Facebook в пятницу.

Сначала сотрудники фонда увидели остатки кирпичной кладки в карьере, чудом сохранившаяся башня, а потом и стену, из которой торчали оплавленные средневековые кирпичи.

"Город был жестоко сожжен в монгольское нашествие. В общем, городище, равное Тальхизу или Койлыку... Р.S. Идет дискуссия, что это за сооружение. Будем разбираться", – отметила Ольга Гумирова.

Затем сотрудники фонда сделали еще одну находку.

"Денис с квадрокоптером нашел на высокой горе петроглифы. А мы идем к реке, где Текели Наталья Хабарова нашла петроглифы и поселение", – добавила Ольга Гумирова.

2 июня 2025 года мы писали, что археологическую сенсацию совершили ученые в Карагандинской области.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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