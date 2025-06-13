#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
511.77
593.19
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
511.77
593.19
6.41
Политика

МИД Казахстана сделал важное заявление из-за опасной военной эскалации на Ближнем Востоке

МИД Казахстана сделал важное заявление из-за опасной военной эскалации на Ближнем Востоке, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 18:37 Фото: Telegram/pressmfakz
В Министерстве иностранных дел Казахстана сегодня, 13 июня 2025 года, выступили с важным заявлением из-за опасной военной эскалации на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Как следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале казахстанского внешнеполитического ведомства:

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает серьезную обеспокоенность в связи с опасной военной эскалацией в регионе Ближнего Востока и выступает за скорейшее урегулирование конфликта исключительно политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН и принципами международного права".

МИД Казахстана призывает "вовлеченные стороны к максимальной сдержанности".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 18:37
Трамп выдвинул ультиматум Ирану: Будет только хуже

Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". В результате атаки погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке посольство РК в Израиле опубликовало срочное сообщение для казахстанцев, находящихся в Израиле.

А две казахстанские авиакомпании предупредили пассажиров об облете воздушного пространства Ирана и Ирака и возможных изменениях во времени вылетов и прилетов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев снял Омарбекова с поста заведующего ситуационным центром Совбеза
Политика
11:39, Сегодня
Токаев снял Омарбекова с поста заведующего ситуационным центром Совбеза
Кошанов: Наши президенты сделали многое для тюркской интеграции
Политика
17:07, 12 июня 2025
Кошанов: Наши президенты сделали многое для тюркской интеграции
Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии
Политика
16:29, 12 июня 2025
Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: