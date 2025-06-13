МИД Казахстана сделал важное заявление из-за опасной военной эскалации на Ближнем Востоке

В Министерстве иностранных дел Казахстана сегодня, 13 июня 2025 года, выступили с важным заявлением из-за опасной военной эскалации на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Как следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале казахстанского внешнеполитического ведомства:

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает серьезную обеспокоенность в связи с опасной военной эскалацией в регионе Ближнего Востока и выступает за скорейшее урегулирование конфликта исключительно политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН и принципами международного права".

МИД Казахстана призывает "вовлеченные стороны к максимальной сдержанности".

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Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". В результате атаки погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке посольство РК в Израиле опубликовало срочное сообщение для казахстанцев, находящихся в Израиле.

А две казахстанские авиакомпании предупредили пассажиров об облете воздушного пространства Ирана и Ирака и возможных изменениях во времени вылетов и прилетов.