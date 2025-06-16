Жители Венеции против свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес

В Венеции против свадьбы миллиардера Джеффа Безоса и Лорен Санчес выступают местные активисты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, кампания "Нет места для Безоса", которую возглавила местная учительница Марта Сотторива, началась в марте, когда мэр Венеции Луиджи Бругнаро подтвердил, что пара поженится в городе. С тех пор венецианские активисты расклеивают плакаты, раздают прохожим листовки и выступают с речами на площадях против предстоящего мероприятия. На фасаде базилики Сан-Джорджо, где пара собирается провести церемонию венчания, активисты также повесили баннер с надписью "Нет Безосу".

Основная претензия местных жителей состоит в том, что они не хотят превращать Венецию в игровую площадку для миллиардеров. На свадьбе ожидают больше 200 гостей, включая таких звезд, как Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Иванка Трамп.

Власти Венеции считают, что свадьба может оказаться финансово выгодной для города. По их словам, она обойдется почти в 10 млн евро.

"В воздухе витает много гнева, потому что совет снова подчинился логике прибыли – наш город был продан тому, кто больше заплатит. Каждый раз, когда происходит событие такого рода, Венеция замирает, некоторые районы становятся недоступными, а туристов приезжает еще больше", – говорит учительница-активистка.

Подробности предстоящей свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес пока держат в секрете. Однако известно, что церемония запланирована на конец июня.

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