Алаколь – туристическая жемчужина Казахстана

Алаколь – один из наиболее привлекательных туристических регионов не только области Абай, но и всей страны.

В летний сезон живописное побережье озера традиционно принимает тысячи отдыхающих. В этом году здесь реализуется ряд масштабных проектов, направленных на создание комфортных и безопасных условий для туристов.

Фото: акимат области Абай

Благодаря комплексной работе акимата области и профильных служб одной из главных приоритетных задач стало развитие инфраструктуры и повышение уровня сервиса. Из областного бюджета выделено более 1,5 млрд тенге на обновление прибрежной зоны.

В районе Арбата ведутся текущие ремонтные работы, создаются новые общественные пространства с зонами отдыха и торговыми павильонами. Для улучшения санитарных условий планируется установка 25 модульных туалетов, 35 кабин для переодевания, 50 урн для мусора и 86 камер видеонаблюдения.

Фото: акимат области Абай

Уделяется внимание и дорожной инфраструктуре – на сумму почти 1,1 млрд тенге ведется средний ремонт 21 км дорог вблизи озера. Также разрабатывается проектно-сметная документация для строительства полигона твердых бытовых отходов.

Фото: акимат области Абай

Для удобства туристов в сезоне 2025 года организуются пассажирские перевозки автомобильным, авиа- и железнодорожным транспортом. Авиакомпании Scat и Южное небо выполнят до 19 рейсов в неделю, также курсирует социально значимый поезд по маршруту Семей – Жаланашколь. По 9 направлениям будет осуществляться междугородняя автотранспортная связь.

Фото: акимат области Абай

Безопасность – в приоритете. Вдоль побережья дежурят обученные спасатели, установлены 7 вышек, 7 пирсов и буи на 5 км береговой линии. На протяжении всего сезона за порядком будут следить 45 полицейских, а медицинскую помощь окажут 14 специалистов, включая 6 врачей и 8 медсестер.

Еще одним значимым улучшением стало открытие новой автозаправочной станции Qazaq Oil в селе Кабанбай, которая обеспечит топливом туристов и местных жителей.

Алаколь продолжает развиваться как современное, комфортное и безопасное направление для отдыха.