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Туризм

Анталия горит, лесные пожары подступили к Стамбулу

Пожар в Турции подступает к Стамбулу, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 06:11 Фото: aydinlik
В Анталии огонь зафиксирован в непосредственной близости от знаменитых Дюденских водопадов, а в городском лесопарке Стамбула 3 июля зафиксирован новый очаг возгорания, сообщает Zakon.kz.

Пожары в Анталии вспыхнули в районе Муратпаша и в лесном массиве Лара, вплотную подбираясь к жилым домам. Об этом передает местное издание Ses Kocaeli Gazetesi.

Теперь огонь подступает к Стамбулу, заставляя жителей задыхаться от дыма и опасаться за свои дома. На место происшествия в городской лесопарк срочно прибыли пожарные бригады.

"По всей видимости "зеленые легкие" Стамбула будут уничтожены безжалостным пламенем", – говорится в публикации.

По данным турецких СМИ, всего с 26 июня по 3 июля в стране произошло 576 лесных пожаров.

Ранее мощный лесной пожар охватил турецкий курортный район Чешме на Эгейском море.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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