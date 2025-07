Анталия горит, лесные пожары подступили к Стамбулу

Пожары в Анталии вспыхнули в районе Муратпаша и в лесном массиве Лара, вплотную подбираясь к жилым домам. Об этом передает местное издание Ses Kocaeli Gazetesi.

Теперь огонь подступает к Стамбулу, заставляя жителей задыхаться от дыма и опасаться за свои дома. На место происшествия в городской лесопарк срочно прибыли пожарные бригады.

**BREAKING**: Nearly 700 firefighters and 7 aircraft are combating a forest fire in Silivri, Istanbul, that has scorched 100 hectares, authorities report. pic.twitter.com/1JQ2MAGSh4