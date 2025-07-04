Анталия горит, лесные пожары подступили к Стамбулу
Фото: aydinlik
В Анталии огонь зафиксирован в непосредственной близости от знаменитых Дюденских водопадов, а в городском лесопарке Стамбула 3 июля зафиксирован новый очаг возгорания, сообщает Zakon.kz.
Пожары в Анталии вспыхнули в районе Муратпаша и в лесном массиве Лара, вплотную подбираясь к жилым домам. Об этом передает местное издание Ses Kocaeli Gazetesi.
Теперь огонь подступает к Стамбулу, заставляя жителей задыхаться от дыма и опасаться за свои дома. На место происшествия в городской лесопарк срочно прибыли пожарные бригады.
**BREAKING**: Nearly 700 firefighters and 7 aircraft are combating a forest fire in Silivri, Istanbul, that has scorched 100 hectares, authorities report. pic.twitter.com/1JQ2MAGSh4— Global Report (@Globalrepport) July 3, 2025
"По всей видимости "зеленые легкие" Стамбула будут уничтожены безжалостным пламенем", – говорится в публикации.
По данным турецких СМИ, всего с 26 июня по 3 июля в стране произошло 576 лесных пожаров.
Ранее мощный лесной пожар охватил турецкий курортный район Чешме на Эгейском море.
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