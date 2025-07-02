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Мир

Сильный пожар пылает на популярном курорте в Турции

Пожарные, курорт, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 02:30 Фото: pexels
Мощный лесной пожар охватил турецкий курортный район Чешме на Эгейском море. Огонь подошел к домам, эвакуированы жители уже трех сел, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 2 июля телеканал NTV, пожар вспыхнул в 15:40 по казахстанскому времени на сельскохозяйственных полях в районе Ылдыр. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на лес.

Из-за пожара эвакуированы жители сел Ылдыр, Гермиян, Нохуталан, дым от пожаров заметен даже на пляжах курорта Чешме.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы доложил, что удалось потушить пожары в районах Мендерес и Сеферихисар в провинции Измир спустя несколько суток.

Ранее мы сообщали, что в турецком городе Измир на побережье Эгейского моря огонь, возникший 29 июня 2025 года на свалке, стремительно перекинулся на близлежащий лесной массив. Пожар быстро распространился из-за сильного ветра и уже охватил пять населенных пунктов.

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Аксинья Титова
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