Две стороны одного озера: насколько готов Алаколь к приему туристов этим летом

Озеро Алаколь принято считать туристической жемчужиной Казахстана. Ежегодно оно притягивает сотни отдыхающих. Но у водоема до сих пор есть масса проблем. В плюсах и минусах отдыха на озере – со стороны двух регионов – разбирались корреспонденты Zakon.kz.

Область Абай

Более 200 баз отдыха общей вместимостью 15 тыс. человек принимают туристов в северо-восточной части побережья Алаколя в местном селе Кабанбай. На набережной работают более 50 заведений общественного питания, есть магазины, аптеки и автовокзал.

Почти все отели предлагают приобрести "пакет" с питанием. По словам предпринимательницы Елены Асылбековой, основной сезон наплыва туристов длится на Алаколе с 1-й недели июля и до начала августа. Тогда номер с трехразовым питанием в среднем обойдется в 23-25 тысяч тенге в сутки. На базах попроще можно найти номер за 20 тысяч тенге в сутки для взрослого. Для детей расценки на 20-30% ниже. Особенно дорогие базы берут за сутки от 50 тысяч тенге с человека и выше, но их не так много.

В июне и в августе, особенно в конце сезона, спрос меньше. Тогда снять номер с трехразовым питанием можно будет в среднем в пределах 12 тысяч за сутки.

Фото: Елена Асылбекова

Владельцы бизнеса подчеркивают: за последние 10 лет побережье заметно преобразилось. Если раньше там были только юрты, теперь почти каждый отель оснащен детскими площадками, кафе или столовыми, обустроены клумбы, уложена брусчатка. Но не все так радужно. Проблем еще много.

Предпринимательница Елена Асылбекова посетовала, что местное бизнес-сообщество не раз обращалось не только в акиматы районного и областного значения, но и в Министерство туризма и инфраструктурного развития с проблемой подъездных дорог.

"Отключение электроснабжения, остановка водных насосов доставляют много неудобств гостям и рикошетом бьют по бизнесу", – сообщила она в беседе с корреспондентом Zakon.kz.

Еще одна нерешенная проблема – необходимость ремонта дороги вдоль озера Жаланашколь, которая связывает области Абай и Жетысу. По ней чаще всего приезжают туристы из Алматы на северо-восточное побережье Алаколя.

"Дорога находится просто в ужасном состоянии. В отдаленной перспективе есть какие-то планы по ремонту, но эта дорога входит в юрисдикцию области Жетысу, и область Абай не может повлиять на решение этого вопроса", – отметила Елена Асылбекова.

Семейчане, которые отдыхали на одной из баз на побережье Алаколя в прошлом сезоне, поделились с корреспондентом Zakon.kz своими впечатлениями. Они отмечают как плюсы, так и минусы этого места.

"Из минусов могу выделить платный туалет, который, кажется, был единственный, насколько я заметила. Очень много зонтиков и толпа людей, больно ходить по камням, мало возможностей для проведения досуга – приходилось организовывать его самим. Из плюсов отмечу вкусную еду на базе, достаточно чисто, хорошее обслуживание, много киосков, где можно закупаться, есть водные развлечения. Дорога нормальная, инфраструктура − я ожидала большего", – поделилась семейчанка Лаула Брик.

Похожее мнение и у Айдоса Азильханова, который после 10-летнего перерыва в 2024 году вновь посетил курорт и почувствовал разницу.

"До этого был там лет 10 назад. Тогда инфраструктура была еще хуже развита. Можно сказать, что ее там не было. На этот раз база была в 30 метрах от береговой линии. Номера чистые, без излишеств. Есть душ, кондиционер, телевизор. Если других вариантов не будет, я готов вернуться. Готовят вкусно, персонал отзывчивый", – отметил он.

Но туристов особенно беспокоит вопрос безопасности, ведь каждый хочет быть уверен, что отдых не омрачит внезапное происшествие: масштабный пожар на Алаколе 2022 года до сих пор у многих на слуху. Немало происшествий связано и с водным транспортом.

В мае 2025 года акимат области Абай сообщал об усилении мер безопасности в турзоне.

"Для усиления пожарной безопасности принимаются следующие меры: разработана проектно-сметная документация на строительство пожарного депо. Разрабатывается ПСД на строительство спасательной станции. На берегу имеются 5 спасательных вышек, 116 камер видеонаблюдения. Есть две пожарные автомашины в Кабанбайском и Карабулакском сельском округах. Еще одна прибудет на баланс Кабанбайского сельского округа из Алматинской области", – прокомментировали в облакимате.

В акимате района Маканчи поделились планами по решению актуальных проблем курортной зоны. По информации ведомства, начат средний ремонт 5 км автодороги вдоль побережья и 16 км автодороги Маканчи – Жаланашколь. Кроме того, в курортной зоне началась разработка двух ПСД – для строительства полигона для ТБО и для укрепления береговой линии озера. Проводятся работы по освещению 1,5 км побережья. Работниками МЧС проведены работы по очистке дна озера. А СЭС ежеквартально проводит отбор проб воды.

По информации ведомства, из областного бюджета на благоустройство курорта выделили 658 миллионов тенге. Предусмотрена корректировка генерального плана побережья, текущий ремонт алакольского Арбата, начато обустройство общественного пространства, где отвели отдельную зону для детей.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Алаколь в области Жетысу

Прошлогодний туристический сезон на знаменитом казахстанском озере был не только рекордным, но и, пожалуй, самым скандальным. Рекордным в плане числа туристов – официально их отдохнуло на Алаколе в области Жетысу около 1 750 000 человек. И скандальным из-за ряда чрезвычайных происшествий с плавательными средствами и летательными аппаратами, а также с пожарами в поселках Акши и Коктума.

Местные власти начали внедрять ряд мер по улучшению турпотенциала побережья. И первоочередные мероприятия направлены на обеспечение безопасности.

"На сессии областного маслихата утверждены Правила общего водопользования, в которых, кроме пояснений, есть пункты об ответственности за несоблюдение требований безопасности на водоемах, – рассказал заместитель акима области Жетысу Асет Канагатов. – К купальному сезону на Алаколе будет увеличено число инспекторов транспортного контроля и количество маломерных судов".

Это крайне необходимая мера, учитывая прошлогодние ЧП, когда, например, в озеро рухнул дельтаплан с двумя отдыхающими. В итоге он оказался не зарегистрированным в госреестре гражданских воздушных судов и эксплуатировался без специального разрешения.

Под плотный контроль взяли и санитарное состояние побережья.

"Мы решили вопрос регулярного вывоза мусора, – отметил аким Алакольского района Алмас Абдинов, – вывозом ТБО займется местная фирма. И еще будет установлено дополнительно 90 контейнеров. Больше теперь будет на побережье и санузлов".

Население же, как и предпринимателей, больше всего беспокоит проблема электроснабжения Алакольского района.

"У нас тут электросети старые, напряжения не хватает, – рассказал житель поселка Акши Бейбитбек Ахметов. – В последние годы горело несколько баз. Электричество надо налаживать, так как предприниматели теряют объекты бизнеса, а мы – работу. Здесь и так работа только в курортный сезон".

Фото: РСК области Жетысу

Официально проектов по решению вопроса с электричеством два. Это "Строительство новой подстанции "Акши" с линией электропередачи 110 кВ протяженностью 56,7 км" и "Строительство новой ПС 220/110/35/10кВ "Коктума" и ЛЭП 220кВ "Коктума-Актогай" (204,3 км) с расширением на 2 ячейки ОРУ-220кВ ПС "Актогай". Учитывая их сложность, а также дороговизну (это десятки миллиардов тенге) процесс полной реконструкции сетей с установкой подстанций – дело долгое. Но оно под контролем у руководства области и все работы идут по графику.

А вот с авто- и воздушным сообщением на Алаколь уже наведен порядок.

"Полностью завершены работы по восстановлению автомобильных дорог от Талдыкоргана до побережья Алаколя и дороги Ушарал – Достык, – рассказали в пресс-службе акима области. – Проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта города Ушарал".

В направлении Алаколя курсирует 12 поездов из Астаны, Алматы, Усть-Каменогорска, Семея и Кызылорды. На что еще надо обратить внимание? Рассказывают сами туристы.

"На Алаколе отдыхаем уже лет пять в каждый теплый сезон, – говорит Марина Борисова, жительница Алматы. – Озеро чудесное, вода хорошая. Добираться из нашего города тоже удобно. Что огорчает – несоответствие качества сервиса цене. Турция по ценам на проживание в отелях на Анталийском побережье дешевле. Ну, ладно, пусть дорого, но за наши деньги можно же обслуживать нас качественно. Половина отелей в Акши недотягивает до заявленного уровня".

Житель Талдыкоргана Асхат Маликов посетовал на качество еды.



"Трудно и в Акши, и в Коктуме вкусно и недорого поесть. Повсюду плохой казахстанский общепит. А хочется домашней казахской кухни", – поделился он.

Получается, что, несмотря на то, что в нашей стране прекрасный туристический потенциал, многие проблемы вокруг того же Алаколя до сих пор не решены, хотя попытки предпринимаются. Однако многие казахстанцы все равно, наравне с зарубежными, ездят отдыхать и на внутренние курорты.

В 2024 году мы рассказывали о том, как казахстанец сравнил Капчагай, Алаколь и Балхаш. Герой материала тогда предложил дать особый статус этим курортным зонам: он считает, что тогда и туризм там будет стремительно развиваться. Они станут более доступными и комфортными для посетителей, а самое главное, будут охватывать еще большее количество туристов.